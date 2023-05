Nemecko: Výrobcovia tankov Leopard 2 urovnali právny spor

Berlín 2. mája (TASR) - Nemecké zbrojárske spoločnosti Rheinmetall a Krauss-Maffei Wegmann (KMW) urovnali právny spor o duševnom vlastníctve v prípade tankov Leopard 2. V utorok to oznámil súd, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Firma Rheinmetall so sídlom v Düsseldorfe vyrába pre tanky Leopard kanóny a mníchovská KMW zase jeho podvozky.



Výkonný riaditeľ Rheinmetallu Armin Papperger v marci v rozhovore pre týždenník Neue Zürcher Zeitung uviedol, že Rheinmetall vlastní práva k modelu Leopard 2A4. Proti týmto vyhláseniam KMW podnikla právne kroky.



Na utorok naplánované súdne konanie však bolo bolo zrušené, pretože spoločnosti sa dohodli, uviedol súd v Mníchove. Bližšie informácie o dohode však nezverejnil.



Podľa Rheinmetallu sa obe strany snažili spor urovnať čo najrýchlejšie, aby sa mohli vrátiť k normálnym každodenným záležitostiam.



"Vyhláseniami, ktoré boli predmetom sťažnosti, pán Papperger ani spoločnosť Rheinmetall nechceli ani nechcú naznačiť, že Rheinmetall vlastní výlučné práva k tankom Leopard 2A4," uviedla spoločnosť vo vyhlásení. Bez poskytnutia bližších informácií o finančných záležitostiach Rheinmetall uviedol, že právne úkony boli po dosiahnutí vzájomnej dohody pozastavené.



KMW sa k záležitosti bezprostredne nevyjadrila.



V dôsledku vojny na Ukrajine vzrástli zbrojárske objednávky a predovšetkým sa zvýšil dopyt po tankoch Leopard. To prispelo k ekonomickému oživeniu oboch spoločností. Rheinmetall v dôsledku zvýšenia obranných výdavkov krajín zaznamenal vlani rekordné zárobky.



Nemecko začiatkom tohto roka podľahlo tlaku spojencov z NATO a súhlasilo s dodaním tankov Leopard na Ukrajinu.