Výrobky z Hongkongu pre USA sa budú musieť označovať Made in China

Washington 11. augusta (TASR) - Tovar vyrobený v Hongkongu a určený na americký trh bude musieť od konca septembra niesť označenie Made in China. Informoval o tom v utorok Americký úrad colnej a hraničnej ochrany (CBP).



Spojené štáty tak reagujú na najnovší čínsky zákon o národnej bezpečnosti v Hongkongu, uviedla agentúra Reuters. Ten podľa kritikov obmedzuje slobody tamojších obyvateľov a je v rozpore s dohodou, ktorú Čína uzatvorila s Britániou v roku 1997, keď preberala bývalú britskú kolóniu pod svoju správu. Zákon ešte zvýšil napätie medzi Pekingom a Washingtonom, ktoré vzniklo krátko po nástupe Donalda Trumpa do úradu prezidenta v roku 2017. Zlé vzťahy sa ešte zhoršili tento rok v dôsledku pandémie nového koronavírusu, ktorý sa rozšíril zo strednej Číny.



Teraz Washington opäť pritvrdil, keď rozhodol, že po 25. septembri tohto roka sa výrobky z Hongkongu určené pre americký trh budú musieť označovať ako čínsky výrobok. To znamená, že aj firiem z Hongkongu sa budú týkať dovozné clá uvalené na výrobcov z pevninskej Číny, ak budú do USA vyvážať výrobky, ktoré pod sankčné clá spadajú.



CBP uviedol, že 45 dní od oficiálneho zverejnenia nariadenia sa tovar "musí označiť tak, aby bolo jasné, že ide o produkt z Číny". Podľa USA totiž v dôsledku čínskeho zákona o národnej bezpečnosti Hongkong "už nie je dostatočne nezávislý od Číny, takže nebude možné uplatniť voči nemu iný prístup ako voči Pekingu".