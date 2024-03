Ukrajinský minister: Výrobky z Ukrajiny nie sú pre poľský trh hrozbou

Kyjev 11. marca (TASR) - Poľnohospodárske výrobky z Ukrajiny nepredstavujú hrozbu pre poľský národný trh, uviedol v pondelok ukrajinský vicepremiér a minister infraštruktúry Olexandr Kubrakov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Kubrakov pre portál RBK-Ukrajina povedal, že v porovnaní so situáciou pred ruskou inváziou "je preprava ukrajinského tovaru cez Poľsko trikrát menšia". Zatiaľ čo pred ruskou inváziou prepravovala Ukrajina cez územie Poľska aj milión ton poľnohospodárskych produktov mesačne, v súčasnosti to je 350.000 až 370.000 ton. Zvyšok prepravujú cez Čierne more a Dunaj.



"Poľskí predstavitelia potvrdili, že (ukrajinské) produkty nekončia na poľskom trhu, ale prechádzajú krajinou na ceste do iných krajín," doplnil minister.



Ukrajinský vicepremiér taktiež uviedol, že hoci protesty poľských poľnohospodárov začali počas pôsobenia predchádzajúcej vlády, problém bude musieť vyriešiť súčasná vláda v spolupráci s Ukrajinou a Európskou úniou.



Spor o ukrajinské poľnohospodárske výrobky začal v novembri 2023, keď poľskí poľnohospodári spustili protesty na ukrajinských hraniciach. Odvtedy blokujú dopravu medzi oboma krajinami na protest proti dovozu z Ukrajiny, ktorý je podľa nich nadmerný a narúša vnútroštátny trh.