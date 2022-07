FOTO: Výročie masakru v Srebrenici si pripomínajú mierovým pochodom

Muži a ženy sa v piatok 8. júla 2022 modlia pri rakvách svojich príbuzných, obetí genocídy v Srebrenici v roku 1995 v meste Potocari v Bosne. Foto: TASR/AP

Ľudia počas pochodu na pamiatku masakry v Srebrenici v roku 1995 v meste Nezuk vo východnej Bosne, piatok 8. júla 2022. Foto: TASR/AP

Sarajevo 8. júla (TASR) - Tisíce ľudí sa v piatok zapojili do mierového pochodu cez lesy vo východnej Bosne na pamiatku masakry v Srebrenici v roku 1995. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.Asi 100-kilometrový pochod sleduje trasu, po ktorej sa moslimskí muži a chlapci pokúsili utiecť zo Srebrenice po jej dobytí bosnianskosrbskými jednotkami počas občianskej vojny v 90. rokoch.povedal Ademir Mesič z mesta Bosanska Krupa na severozápade Bosny.povedal Mirce Malič z mesta Tuzla na severovýchode krajiny.Krviprelievanie sa začalo 11. júla 1995, keď moslimskú enklávu Srebrenica dobyli bosnianski Srbi pod velením generála Ratka Mladiča. Obyvateľov neúspešne chránili slabo vyzbrojení holandskí vojaci mierových síl OSN.Srbi najprv od chlapcov a mužov oddelili ženy, starcov a deti a zhruba 23.000 ľudí previezli na moslimské územie.Mužov nemilosrdne zabíjali a ich telá zahrabávali do jám. Doteraz sa našli desiatky masových hrobov. Zahynulo viac ako 8000 bosnianskych Moslimov – nikto však dodnes nepozná presný počet obetí tejto masakry.Novoidentifikované obete sú znovu pochované každý rok 11. júla – na výročie dňa, keď sa v roku 1995 začalo zabíjanie – na stále sa rozširujúcom pamätnom cintoríne pri Srebrenici.Doteraz sa podarilo pochovať pozostatky viac ako 6600 ľudí. Pozostatky ďalších 50 obetí, ktoré nedávno našli v masových hroboch a identifikovali analýzou DNA, tam uložia v pondelok.Vo štvrtok ľudia lemovali hlavnú ulicu Sarajeva, po ktorej prechádzalo nákladné auto s ich rakvami na ceste do Srebrenice, uvádza AP.Bola medzi nimi aj Fatima Aljičová, ktorej syna, manžela a brata pri masakre zabili, ale ich telá sa doteraz nepodarilo nájsť a identifikovať.povedala a rozplakala sa.Masové vraždenie v Srebrenici bolo krvavým vyvrcholením vojny v Bosne. Rozpad Juhoslávie rozpútal v multietnickom štáte nacionalistické vášne a územné ambície a bosnianskych Srbov postavil proti dvom ďalším hlavným etnikám – Chorvátom a Moslimom.