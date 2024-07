Výročie masakru v Srebrenici si pochodom pripomínajú tisíce ľudí

Nezuk 8. júla (TASR) - Tisíce ľudí sa v pondelok vydali na spomienkový stokilometrový pochod z bosnianskeho Nezuku do Srebrenice, aby si tak pripomenuli obete genocídy z roku 1995. O pochode informovala agentúra AFP, píše TASR.



Trasa tohto každoročného spomienkového pochodu sa začína v dedine Nezuk, kam prišli prví preživší niekoľko dní po masakri, a končí sa v Srebrenici. Účastníci pochodu podľa AFP tento rok nesú bosnianske, palestínske a turecké vlajky. Postupne sa zastavia pri desiatkach masových hrobov, kde sa našli ostatky obetí.



V stredu by mal pochod doraziť do spomienkového centra v Potočari, kde bolo pochovaných takmer 7000 obetí. Vo štvrtok 11. júla sa zúčastnia na pietnej udalosti pri príležitosti 29. výročia genocídy.



Jednotky bosnianskych Srbov obsadili Srebrenicu 11. júla 1995 a zabili tam 8000 moslimských mužov a chlapcov. Podľa AFP išlo o najhorší masaker v Európe od druhej svetovej vojny.



Koncom mája Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (OSN) vyhlásilo medzinárodný deň spomienky na genocídu v Srebrenici z roku 1995. Tento krok vyvolal ostrý nesúhlas srbskej vlády, pretože Srbsko aj bosnianski Srbi popierajú, že by v Srebrenici došlo ku genocíde, hoci to potvrdili dva súdy OSN. Rovnaký postoj zastáva aj pravoslávna cirkev v Srbsku, ktorá udalosti v Srebrenici označuje za "zločin veľkého rozsahu".



Masakrom v Srebrenici vyvrcholila vojna v Bosne v rokoch 1992 - 1995, ktorá vypukla po rozpade vtedajšej Juhoslávie. Územné ambície v Bosne postavili tamojších Srbov proti dvom ďalším dominantným etnikám - Chorvátom a Moslimom.