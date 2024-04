Výročie Mussoliniho popravy si v Taliansku pripomenuli desiatky ľudí

Rím 28. apríla (TASR) - Desiatky obdivovateľov Benita Mussoliniho sa v nedeľu zišli v rodisku tohto talianskeho fašistického diktátora, aby sa zúčastnili na zhromaždení pri príležitosti 79. výročia jeho popravy. Podobné akcie sprevádzané skandovaním hesiel a "hajlovaním" sa konali aj v niekoľkých ďalších mestách na severe Talianska.



Ako informovala agentúra ANSA, v mestečku Predappio v oblasti Emilia-Romagna - v Mussoliniho rodisku i mieste posledného odpočinku - sa takéto zhromaždenie koná každoročne, vždy v poslednú aprílovú nedeľu.



Mussoliniho zadržali antifašistickí partizáni v meste Dongo na brehu jazera Como 27. apríla 1945, keď sa po oslobodení Talianska spojencami pokúšal z krajiny ujsť aj so svojou milenkou Clarou Petacciovou. O deň neskôr ich partizáni popravili v neďalekom meste Mezzegra-Giulino, kde sa túto nedeľu tiež konali pietne spomienky neofašistov.



Skupina Mussoliniho prívržencov túto nedeľu najprv pochodovala ulicami mesta Dongo. Následne hodili na hladinu jazera 15 ruží na pamiatku ministrov a predstaviteľov Mussoliniho vlády, ktorí tam boli zabití.



AP dodala, že v rovnakom čase sa v Dongu zišli aj stovky odporcov fašistickej ideológie, ktorí počas akcie Mussoliniho priaznivcov, na protest spievali známu partizánsku pieseň Bella Ciao.



Polícia oba tábory oddelila za pomoci "hradby" z niekoľkých policajných dodávok, uviedla AP.



Výročie Mussoliniho popravy pripadlo na deň, keď sa v meste Pescara konalo predvolebné zhromaždenie krajne pravicovej strany Bratia Talianska (FdI), ktorá má korene v Talianskom sociálnom hnutí (MSI) založenom v roku 1946 spolupracovníkom poslednej Mussoliniho vlády. Ide o hnutie, ktoré po páde Mussoliniho pritiahlo do svojich radov veľkú časť sympatizantov a predstaviteľov fašistického hnutia.



Talianska premiérka a šéfka FdI Giorgia Meloniová, ktorá vstúpila do mládežníckej vetvy MSI ako tínedžerka, sa však veľmi snaží o to, aby FdI neboli stotožňovaní s MSI.



Meloniová opakovane odsúdila fašizmus i potláčanie demokracie a trvá na tom, že talianska krajná pravica skoncovala s fašizmom pred desiatkami rokov. V nedeľu vo svojom príhovore v Pescare tvrdila, že Taliansku v súčasnosti viac hrozí totalita v podobe ľavice.



Ako dôkaz pre toto svoje tvrdenie použila konanie členov komunistickej strany, ktorí podali formálnu sťažnosť na stanové stavby postavené na pláži v Pescare - tie FdI v nedeľu poslúžili ako dejisko predvolebného zhromaždenia, kde Meloniová oznámila, že bude viesť kampaň FdI pred júnovými voľbami do Európskeho parlamentu.