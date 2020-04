Výročie ničivého požiaru katedrály Notre-Dame pripomenie hlahol zvonov

Na snímke Katedrála Notre-Dame počas požiaru 15. apríla 2019 v Paríži. V parížskej Katedrále Notre-Dame vypukol v pondelok popoludní požiar, ktorý môže súvisieť s prebiehajúcimi renovačnými prácami. Foto: TASR/AP

Na snímke Katedrála Notre-Dame počas požiaru 15. apríla 2019 v Paríži. V parížskej Katedrále Notre-Dame vypukol v pondelok popoludní požiar, ktorý môže súvisieť s prebiehajúcimi renovačnými prácami. Foto: TASR/AP

Na snímke parížskej hasičskej brigády je horiaca strecha katedrály Notre-Dame v Paríži 15. apríla 2019. Foto: TASR/AP

Paríž 15. apríla (TASR) - Z južnej veže katedrály Notre-Dame sa v stredu o 20.00 h rozozvučí zvon Emmanuel. Paríž a Francúzsko si takto pripomenú prvé výročie ničivého požiaru, ktorý tento gotický chrám vážne poškodil. Pre epidémiu koronavírusu a s ňou súvisiace obmedzenia to bude jediná spomienková udalosť.Francúzsky prezident Emmanuel Macron pri tejto príležitosti vo videoposolstve zverejnenom v stredu na sociálnych sieťach uviedol, že "pre to, aby katedrála bola zrekonštruovaná do piatich rokov, ako to pred rokom sľúbil.nie sú podľa Macrona odpoveďou na výzvy súčasnosti. Naopak, je potrebné stanoviť si ciele, zmobilizovať sa na ich dosiahnutie a nasledovať príklad staviteľovpovedal Macron.Vyjadril vďaku všetkým, ktorí tento gotický architektonický skvost pred rokom zachránili a pracujú na jeho obnove.uviedol Macron.dodal.Sanačné práce na katedrále sa zastavili 16. marca s ohľadom na zdravie stavebných robotníkov a remeselníkov. Dôvodom je nielen epidémia koronavírusu SARS-CoV-2, ale aj to, že v objekte sa ešte neskončila dekontaminácia od roztaveného olova.Samotná rekonštrukcia katedrály sa ešte ani nezačala. Naďalej sa považuje za ohrozený objekt a je uzavretá pre verejnosť.Minulý týždeň na Veľký piatok sa však v nej konalo modlitebné zhromaždenie s meditáciou, ktorú organizoval a za účasti niekoľkých kňazov a s vystúpením trojice umelcov viedol parížsky arcibiskup Michel Aupetit. Ako uviedol, jeho cieľom bolo "tejto katedrály.Počas meditácie bola v katedrále vystavená tŕňová koruna - vzácna relikvia zachránená po vlaňajšom ničivom požiari.Historickú katedrálu nazývanú aj Chrám Matky Božej v centre francúzskej metropoly zachvátil požiar 15. apríla 2019, pričom zhorel celý drevený krov a štíhla veža nad krížením lodí sa prepadla do hlavnej lode.