Výročie vojenského prevratu v Mjanmarsku sprevádzali demonštrácie

Rangún 1. mája (TASR) - Pri príležitosti trojmesačného výročia vojenského prevratu v Mjanmarsku sa v metropole Rangún a iných mestách odohrali v sobotu ďalšie demonštrácie proti tamojšej junte, informovali miestne médiá.



Ako píše agentúra DPA, demonštrujúci v mestách Rangún, Mandalaj a Bago niesli transparenty s nápismi ako "Budeme bojovať až do konca" či "Junta nám nikdy nebude vládnuť".



Demonštrujúci v mjanmarskej metropole Rangún rýchlo pochodovali ulicami, aby sa vyhli konfrontácii s bezpečnostnými zložkami, ktoré majú od prevratu z 1. februára v mestách zvýšenú prítomnosť, píše agentúra AFP.



Rangúnom otriasli v sobotu aj tri výbuchy, uviedli pre AFP obyvatelia mesta. Zatiaľ nie je známe, či pri nich niekto utrpel zranenia. K bombovým útokom, ktoré sú v mjanmarskej metropole čoraz častejšie, sa dosiaľ nikto neprihlásil, píše AFP.



Demonštrujúci chválili ľudí, ktorí sa napriek pokračujúcemu násiliu zo strany armády pridali k hnutiu "občianskej neposlušnosti". Členovia tohto hnutia vyzývajú Mjanmarčanov, aby prestali platiť účty za elektrinu, splácať poľnohospodárske pôžičky či posielať svoje deti do škôl, ako aj na bojkot pracovného systému pod kontrolou vojenskej junty.



Podľa Združenia na pomoc politickým väzňom (AAPP) bolo doteraz na protestoch zabitých najmenej 759 ľudí.



Takmer polovici obyvateľstva Mjanmarska - 25 miliónom ľudí - hrozí, že sa do roku 2022 prepadnú do chudoby, varoval v piatok Rozvojový program OSN (UNDP). Doteraz z krajiny pre nepokoje utieklo 10.000 ľudí a ďalších 20.000 bolo vnútorne vysídlených



Protesty v Mjanmarsku prebiehajú od prevratu z 1. februára, keď armáda zosadila civilnú vládu a uväznila jej predstaviteľov - predsedníčku vlády (štátnu kancelárku) Aun Schan Su Ťij a prezidenta republiky Win Mjina.



Armáda následne vyhlásila rok trvajúci výnimočný stav. Puč zdôvodnila údajnými podozreniami z volebných podvodov v novembrových voľbách, v ktorých zvíťazila politická strana premiérky Su Ťij.