Výročná správa CMC: Rusko rozsiahlo používa na Ukrajine kazetové bomby

Ženeva 25. augusta (TASR) - Rusko rozsiahlo používa na Ukrajine kazetové bomby, ktoré spôsobili už stovky civilných obetí a poškodili domy, školy a nemocnice. Vo štvrtok to vo výročnej správe uviedla monitorujúca organizácia Koalícia proti kazetovej munícii (CMC). Citovala ju tlačová agentúra AFP.



Od napadnutia Ukrajiny Ruskom z 24. februára boli zdokumentované, nahlásené alebo údajne uskutočnené stovky ruských útokov kazetovými bombami, napísala CMC.



Ukrajinské sily zrejme tiež už niekoľkokrát použili kazetové bomby, spomenula monitorujúca organizácia vo svojej správe za rok 2022 o použití týchto zbraní vo svete.



Rusko ani Ukrajina sa nepripojili k dohovoru o zákaze používania, prepravy, výroby a hromadenia kazetových bômb, ktorej signatármi je 110 štátov a 13 ďalších subjektov.



"Rozsiahle používanie medzinárodne zakázanej kazetovej munície Ruskom na Ukrajine ukazuje nehoráznu neúctu k ľudskému životu, k zásadám ľudskosti a k právnym normám," uviedla Mary Warehamová, ktorá sa podieľala na vypracovaní správy Monitor kazetovej munície 2022 (Cluster Munition Monitor 2022).



"Jednoznačné odsúdenie pokračujúceho používania kazetovej munície na Ukrajine je rozhodujúce pre to, aby sa posilnil odpor proti týmto zbraniam a skoncovalo sa s hrozbou, ktorú predstavujú," dodal Warehamová.



Stostranová správa bola zverejnená práve v období, keď sa signatári dohovoru pripravujú na výročné desiate stretnutie, ktoré sa bude konať od 30. augusta do 2. septembra v sídle OSN v Ženeve.