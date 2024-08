Výročné fórum AUSMIN sa bude venovať i Číne

Washington 6. augusta (TASR) - Čína, zmeny klímy, strategická konkurencia v Tichomorí či projekt jadrovej ponorky AUKUS budú tento týždeň ústrednými témami rozhovorov medzi ministrami obrany a zahraničných vecí Austrálie a USA. V utorok o tom informovala veľvyslankyňa USA v Austrálii, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Austrálska ministerka zahraničných vecí Penny Wongová a minister obrany Richard Marles v pondelok absolvovali viaceré stretnutia vo Washingtone deň pred výročným fórom AUSMIN v Annapolise v štáte Maryland. Marles počas nich zdôraznil dôležitosť amerického námorníctva na severe Austrálie a spoluprácu v oblasti obranného priemyslu.



"Vidíme americké sily v Austrálii, ktoré výrazne narastajú, a AUKUS je toho súčasťou, no nie jedinou súčasťou," povedal Marles pri rozhovoroch so svojím americkým partnerom Lloydom Austinom. V rámci programu AUKUS Austrália v nadchádzajúcom desaťročí kúpi od USA tri ponorky s jadrovým pohonom.



Veľvyslankyňa USA v Austrálii Caroline Kennedyová uviedla, že sa na rokovaniach bude diskutovať aj o Číne a klimatických zmenách, ktoré sú pre tichomorské ostrovy prioritou. "Je zrejmé, že Čína patrí medzi ústredné témy, nakoľko ide o takého významného obchodného partnera a zároveň konkurenciu pre obe krajiny," povedala veľvyslankyňa.



"Budeme hovoriť aj o tom, čo môžeme spoločne urobiť v boji proti klimatickej zmene a ako môžeme pomôcť tichomorským ostrovom vybudovať kritickú infraštruktúru, ktorá ich spojí," doplnila Kennedyová.



V rámci spolupráce v oblasti životného prostredia a zdrojov vynaloží Austrália 130 miliónov dolárov na modernizáciu zariadení pozemných staníc v odľahlej centrálnej púšti na spracovanie údajov z programu NASA (Landsat Next satellite). Program poskytne včasné informácie o nebezpečných požiaroch či topení ľadovcov. Spustiť by sa mal už v roku 2030.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken ozrejmil, že údaje sa budú využívať aj na cielený prieskum v Austrálii, keďže obe krajiny rozvíjajú dodávateľský reťazec dôležitých nerastných surovín. Spojené štáty a ich spojenci sa snažia obmedziť dominantné postavenie Pekingu na trhu so vzácnymi zeminami a minerálmi pre elektromobily či obranné technológie.