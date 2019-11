Výročné protesty žltých viest prerástli v Paríži do vandalizmu

Paríž 16. novembra (TASR) - Polícia v Paríži použila v sobotu slzotvorný plyn a vodné delá, aby rozohnala radikálov v dave sympatizantov protivládneho hnutia žltých viest.



Sobotňajšími zhromaždeniami v rôznych mestách Francúzska si žlté vesty pripomenuli prvé výročie vzniku svojho hnutia, ktoré kritizuje vládu za údajné uprednostňovanie záujmov majetnej časti obyvateľstva.



Počas protestov v Paríži polícia zadržala najmenej 105 ľudí, informovala v sobotu spravodajská televízia BFM.



Konanie ďalších 71 výtržníkom polícia riešila dohovorom a udelením pokuty na mieste. Parížska prokuratúra informovala, že v prípade 11 zadržaných sa rozhoduje o vzatí do väzby.



Polícia v sobotu v Paríži použila slzotvorný plyn proti skupinám aktivistov v blízkosti stanice metra Place de Champerret, ktorý tam nakrátko zablokovali obchvat okolo metropoly.



Najhoršie sa vyvíjala situácia v okolí námestia Place d'Italie, kde sa k žltým vestám pridali aj ultraľavicoví radikáli a maskovaní výtržníci z hnutia Black Blocs, ktorí ničili a podpaľovali mestský mobiliár i zaparkované autá a rozbíjali výklady obchodov a bánk.



Na námestí následne zasahovali okrem polície aj hasiči. Po príchode hasičských áut na ne agresívna časť demonštrantov zaútočila dlažobnými kockami. Polícia proti nim nasadila aj vodné delá.



Vzhľadom na vývoj situácie v tejto časti mesta parížska prefektúra okolo poludnia vydala zákaz na konanie pochodu, ktorý mal z Place d'Italie vyštartovať o 14.00 h.



Od rána sa vystupňovala aj situácia na Námestí Bastily, kde polícia proti radikálom použila slzotvorný plyn i vodné delá.



Pomerne búrlivú atmosféru malo aj zhromaždenie žltých viest v prístavnom meste Marseille na juhu Francúzska.



Za účasti niekoľkých stoviek ľudí sa konalo aj zhromaždenie žltých viest v Lyone, pričom demonštranti sa napriek zákazu pokúsili preniknúť aj do centra mesta. Polícia proti nim použila slzotvorný plyn.



Pochody žltých viest sa konali aj v Bordeaux, Lille, Nantes a Toulouse, ale aj v menších obciach. Aktivisti protivládneho hnutia zvolali aj blokády dôležitých križovatiek v mestách Besançon, Calais, Colmar, Dole, Dunkerque a Montpellier.



Elyzejský palác, ktorý je sídlom prezident republiky, vo svojom vyhlásení napísal, že Emmanuel Macron "veľmi pozorne sleduje to, čo sa deje v Paríži." "Prezident konštatuje, že na námestí Place d'Italie nie je veľa žltých viest, ale zato veľa výtržníkov".



Viacerí sympatizanti hnutia žltých viest sa pre televíziu BFM vyjadrili, že "sú trochu sklamaní tým, že to prešlo do násilností".



Protesty vo Francúzsku vyvolal v polovici novembra 2018 zámer vlády zvýšiť od januára dane z pohonných hmôt. Vláda nakoniec ustúpila a ceny palív nezvýšila, ale protestujúci prišli s ďalšími požiadavkami vrátane rozsiahleho znižovania daní, zvyšovania miezd a zavedenia mechanizmu pre občanov žiadajúcich referendá o závažných témach.



Prezident Macron v polovici decembra zareagoval balíkom daňových úľav a mzdových príplatkov. Takisto sľúbil — a aj uskutočnil - veľké celonárodné diskusie a konzultácie.



Aj keď požiadavky žltých viest pred rokom podporovala väčšina obyvateľov Francúzska, mnohí z nich si už neželajú pokračovanie protestov a opätovnú "mobilizáciu".



Podľa prieskumov inštitútu Elabe, ktorého výsledky boli zverejnené v stredu, sa k požiadavkám žltých viest hlási 55 percent Francúzov, ale 63 percent opýtaných si neželá návrat k masovým demonštráciám.