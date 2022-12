Výroky spojencov Netanjahua na margo LGBTQ vyvolali v Izraeli protesty

Jeruzalem 27. decembra (TASR) — Najväčšie zdravotné centrum v Izraeli a pracovníci nemocníc v celej krajine sa ohradili proti výrokom spojencov dezignovaného premiéra Benjamina Netanjahua, ktorí vyzvali na prijatie zákona umožňujúceho diskrimináciu LGBTQ ľudí v nemocniciach a firmách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Protesty zdravotníkov sú súčasťou vlny negatívnych reakcií na výroky, ktoré v uplynulých dňoch zazneli z úst politikov strany Náboženský sionizmus.



Ide o poslankyňa Orit Malku Strukovú, ktorá sa podľa svojich slov chce usilovať o takú zmenu antidiskriminačného zákona, aby zamestnanci nemuseli konať proti svojmu náboženskému presvedčeniu a napríklad mohli odmietnuť ošetrovať LGBTQ ľudí v nemocniciach, "pokiaľ je dostatok iných lekárov, ktorí by poskytli starostlivosť".



Jej stranícky kolega Simcha Rotman by toto právo chcel rozšíriť aj na prevádzkovateľov hotelov, aby mohli odmietnuť LGBTQ klientov, "ak to poškodzuje ich náboženské cítenie".



Netanjahu v nedeľu kritizoval koaličného spojenca za vyjadrenia podporujúce diskrimináciu LGBTQ ľudí. Deklaroval, že ide o vyjadrenia neprijateľné preňho osobne i pre členov jeho strany Jednota (Likud). Dodal tiež, že koaličná zmluva "nepovoľuje diskrimináciu LGBTQ ľudí, ani neobmedzuje ich práva ... ako izraelských občanov".



Proti návrhom na diskrimináciu LGBTQ ľudí protestovali zdravotníci z celého Izraela, keď v pondelok na sociálnych sieťach zverejnili videá, v ktorých ubezpečujú, že "liečime všetkých".



Izraelský denník Jated ne'eman, prepojený s jednou z ultraortodoxných strán v Netanjahuovej koalícii, uverejnil úvodník s kritikou politikov z Náboženského sionizmu, pretože "hanobia judaizmus". Budúca vláda je podľa úvodníka "vládou, ktorá prenasleduje Arabov, menšiny a diskriminuje ľudí na základe náboženstva a iných dôvodov".



Niekoľko izraelských spoločností v súvislosti s výrokmi poslancov Knesetu avizovalo, že nebudú spolupracovať s firmami, ktoré klientov diskriminujú z náboženských dôvodov.



Tretia najväčšia izraelská banka — Bank Discount — v pondelok zverejnila rozhodnutie svojho predstavenstva, že "nebude poskytovať úvery podnikom alebo subjektom, ktoré diskriminujú klientov na základe náboženstva, rasy, pohlavia alebo sexuálnej orientácie".



Aj izraelská spoločnosť Wiz zaoberajúca sa kybernetickou bezpečnosťou vyjadrila vážne znepokojenie z výrokov politikov z Náboženského sionizmu a uviedla, že bude od spoločností, ktoré si najímajú jej služby, vyžadovať, aby sa zaviazali nediskriminovať svojich klientov.



Odchádzajúca izraelská vláda podnikla niekoľko krokov na posilnenie práv LGBTQ ľudí, vrátane zrušenia zákazu darovania krvi homosexuálmi a efektívnejšieho prístupu k zmene pohlavia.



Nová vláda, ktorú Netanjahu vo štvrtok predstaví v parlamente, bude vzhľadom na spektrum v nej zastúpených politických strán najpravicovejšia a nábožensky najortodoxnejšia v dejinách Izraela.