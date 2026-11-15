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Výsadok EÚ na tanker MV Midag zistil, že sa plaví pod falošnou vlajkou
Sledovací portál ShipFinder uvádza jeho polohu v západnom Stredozemnom mori pri južnom pobreží Španielska a deklarovanú vlajku Zimbabwe.
Autor TASR
Brusel 15. novembra (TASR) - Sily námornej operácie Európskej únie IRINI v Stredozemnom mori 13. novembra vstúpili na palubu podozrivého tankera MV Midag. Šéfka diplomacie Európskej únie Kajá Kallasová o tom infomovala v nedeľu na sieti X s tým, že sa plavil pod falošnou vlajkou. Inšpekcia bola vykonaná v súlade s článkom 110 Dohovoru OSN o morskom práve, píše TASR.
Sledovací portál ShipFinder uvádza jeho polohu v západnom Stredozemnom mori pri južnom pobreží Španielska a deklarovanú vlajku Zimbabwe.
Kallasová potvrdila, že EÚ bude naďalej narúšať plavbu ruskej tieňovej flotily na mori aj diplomatickými prostriedkami. V pondelok majú ministri zahraničných vecí EÚ schváliť rozšírenie sankčného zoznamy voči Rusku za rozpútanie vojny na Ukrajine, vrátane sankcií voči bankám, klientom a spoločnostiam podporujúcim tieňovú flotilu.
V prípade podozrenia, že tanker patrí do ruskej tieňovej flotily a zároveň používa falošnú vlajku sa podľa námorného práva kontroluje, či má platnú štátnu príslušnosť. Samotné zaradenie na sankčný zoznam EÚ ešte neznamená, že loď možno kdekoľvek na otvorenom mori automaticky zabaviť a zatknúť posádku.
Poľský inštitút medzinárodných vzťahov (PISM) v analýze z 25. augusta 2026 uvádza 18 zásahov alebo pokusov o zásah proti tankerom ruskej tieňovej flotily v období od decembra 2024 do augusta 2026. Išlo predovšetkým o zásahy Francúzska a Švédska a operácie námornej misie EÚ IRINI.
Podľa denníka The Moscow Times v polovici augusta ruský prezident Vladimir Putin nariadil zadržanie západných plavidiel ako reakciu na „pirátstvo a lúpež“ európskych úradov. O mesiac a pol neskôr ruská pohraničná stráž zadržala v Fínskom zálive cyperskú loď Västerbotten smerujúcu do estónskeho prístavu Sillamäe. Po prehliadke bola loď prepustená.
Sledovací portál ShipFinder uvádza jeho polohu v západnom Stredozemnom mori pri južnom pobreží Španielska a deklarovanú vlajku Zimbabwe.
Kallasová potvrdila, že EÚ bude naďalej narúšať plavbu ruskej tieňovej flotily na mori aj diplomatickými prostriedkami. V pondelok majú ministri zahraničných vecí EÚ schváliť rozšírenie sankčného zoznamy voči Rusku za rozpútanie vojny na Ukrajine, vrátane sankcií voči bankám, klientom a spoločnostiam podporujúcim tieňovú flotilu.
V prípade podozrenia, že tanker patrí do ruskej tieňovej flotily a zároveň používa falošnú vlajku sa podľa námorného práva kontroluje, či má platnú štátnu príslušnosť. Samotné zaradenie na sankčný zoznam EÚ ešte neznamená, že loď možno kdekoľvek na otvorenom mori automaticky zabaviť a zatknúť posádku.
Poľský inštitút medzinárodných vzťahov (PISM) v analýze z 25. augusta 2026 uvádza 18 zásahov alebo pokusov o zásah proti tankerom ruskej tieňovej flotily v období od decembra 2024 do augusta 2026. Išlo predovšetkým o zásahy Francúzska a Švédska a operácie námornej misie EÚ IRINI.
Podľa denníka The Moscow Times v polovici augusta ruský prezident Vladimir Putin nariadil zadržanie západných plavidiel ako reakciu na „pirátstvo a lúpež“ európskych úradov. O mesiac a pol neskôr ruská pohraničná stráž zadržala v Fínskom zálive cyperskú loď Västerbotten smerujúcu do estónskeho prístavu Sillamäe. Po prehliadke bola loď prepustená.