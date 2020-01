Vysádzanie stromov nestačí, odkázala Thunbergová v Davose Trumpovi

Davos 21. januára (TASR) - Na riešenie krízy vyvolanej klimatickou zmenou vysádzanie stromov nestačí. Švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová to povedala v utorok vo švajčiarskom Davose, kde sa aktuálne koná 50. zasadnutie Svetového ekonomického fóra (WEF). Podľa agentúry Reuters týmto vyjadrením reagovala na predchádzajúce slová amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa zaviazal, že USA sa pridajú k iniciatíve vysadiť, ochrániť a zachovať bilión stromov.



"Náš dom je stále v plameňoch," povedala Thunbergová, čím zopakovala svoje vlastné slová z WEF spred roka. "Vaša nečinnosť rozdúchava plamene," povedala 17-ročná tínedžerka.



Thunbergová v Davose pred preplnenou sálou vyzvala na okamžité ukončenie investícií do fosílnych palív. Necelú hodinu pred ňou vystúpil v Davose so svojím prejavom aj 73-ročný Trump.



Trump oznámil, že USA sa pripoja k existujúcej iniciatíve na vysadenie jedného bilióna stromov. Taktiež sa podrobne zmienil o ekonomickom význame ropy a zemného plynu. Aktivistov proti zmene klímy označil za "pesimistov".



Thunbergová sa ohradila voči svetovým lídrom s tým, že dávajú prázdne sľuby a hovoria prázdne slová. "Hovoríte, že deti by sa nemali báť... nebuďte takí pesimistickí, a potom nič, len ticho."



Švédska aktivistka ešte predtým vyzvala svetových lídrov, aby počúvali aj ďalších mladých aktivistov, ktorí s ňou prišli do Davosu.



Thunbergová predpoludním počas panelovej diskusie s mladými aktivistami v Davose povedala, že celosvetové klimatické hnutie, ktoré podnietila, je len začiatkom boja proti globálnemu otepľovaniu a treba toho ešte spraviť podstatne viac.



Boj proti klimatickej zmene si však podľa nej bude vyžadovať viac ako všeobecné povedomie. "Toto je iba úplný začiatok," uviedla a dodala, že pokiaľ ide o otepľovanie planéty, ľudia by mali viac počúvať vedcov.