VYŠE 100 NEZVESTNÝCH: Pri Srí Lanke zaútočila ponorka na iránsku loď
Srílanské námorníctvo po núdzovom volaní vyslalo k potápajúcej sa lodi záchrannú misiu.
Autor TASR
Kolombo 4. marca (TASR) - Najmenej 101 ľudí je nezvestných a 78 ďalších utrpelo zranenia po útoku ponorky na iránsku loď pri pobreží Srí Lanky, uviedli zdroje z tamojšieho ministerstva obrany v stredu pre agentúru Reuters, píše TASR.
Srílanský minister zahraničia predtým podľa agentúry AFP oznámil, že armáda zachránila z potápajúcej sa lode najmenej 30 osôb. Posádku fregaty tvorilo približne 180 ľudí.
Srílanské námorníctvo po núdzovom volaní vyslalo k potápajúcej sa lodi záchrannú misiu. Tridsaťdva „vážne zranených“ členov posádky fregaty IRIS Dena previezli do nemocnice na juhu ostrova. Šéf srílanskej diplomacie Vijitha Herath bezprostredne viac informácií k incidentu neposkytol.
Herath uviedol, že s misiou pomáhajú srílanské lode a lietadlá. Námorníctvo ani letectvo však z miesta neposkytnú žiadne zábery, pretože sa operácie týkajú armády inej krajiny. Polícia pred nemocnicou Galle, kde posádku lode previezli, posilnila bezpečnostné opatrenia.
