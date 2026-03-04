Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VYŠE 100 NEZVESTNÝCH: Pri Srí Lanke zaútočila ponorka na iránsku loď

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Srílanské námorníctvo po núdzovom volaní vyslalo k potápajúcej sa lodi záchrannú misiu.

Autor TASR
Kolombo 4. marca (TASR) - Najmenej 101 ľudí je nezvestných a 78 ďalších utrpelo zranenia po útoku ponorky na iránsku loď pri pobreží Srí Lanky, uviedli zdroje z tamojšieho ministerstva obrany v stredu pre agentúru Reuters, píše TASR.

Srílanský minister zahraničia predtým podľa agentúry AFP oznámil, že armáda zachránila z potápajúcej sa lode najmenej 30 osôb. Posádku fregaty tvorilo približne 180 ľudí.

Srílanské námorníctvo po núdzovom volaní vyslalo k potápajúcej sa lodi záchrannú misiu. Tridsaťdva „vážne zranených“ členov posádky fregaty IRIS Dena previezli do nemocnice na juhu ostrova. Šéf srílanskej diplomacie Vijitha Herath bezprostredne viac informácií k incidentu neposkytol.

Herath uviedol, že s misiou pomáhajú srílanské lode a lietadlá. Námorníctvo ani letectvo však z miesta neposkytnú žiadne zábery, pretože sa operácie týkajú armády inej krajiny. Polícia pred nemocnicou Galle, kde posádku lode previezli, posilnila bezpečnostné opatrenia.
