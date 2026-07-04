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Vyše 1200 hasičov bojuje s požiarmi na severe Portugalska
Viaceré dediny museli byť čiastočne evakuované. Z domovov bolo preventívne odsunutých približne 240 obyvateľov, keďže oheň priamo ohrozoval obytné domy.
Autor TASR
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Lisabon 4. júla (TASR) — Viac ako 1200 hasičov sa v sobotu snažilo dostať pod kontrolu dva lesné požiare šíriace sa v okolí mestečiek Vouzela a Mangualde ležiacich na severe Portugalska, ktoré vypukli vo štvrtok. Plamene doteraz zničili približne 11.000 hektárov lesných porastov, krovín a poľnohospodárskej pôdy, uviedli záchranné zložky. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry DPA a Lusa.
Hasiči majú k dispozícii 410 vozidiel a 14 lietadiel a vrtuľníkov. Do Portugalska smerujú ďalšie tri hasičské lietadlá z Talianska a Španielska, o ktoré Lisabon požiadal v rámci Európskeho mechanizmu civilnej ochrany (UCPM). Vďaka tomuto mechanizmu už v Portugalsku pomáha 118 hasičov a 45 vozidiel zo Španielska.
Podľa Národného úradu pre núdzové situácie a civilnú ochranu (ANEPC) bolo za posledných 24 hodín zranených najmenej deväť ľudí, z toho dvaja vážne. Úrad v celej krajine vyhlásil od 3. do 6. júla stav pohotovosti.
Viaceré dediny museli byť čiastočne evakuované. Z domovov bolo preventívne odsunutých približne 240 obyvateľov, keďže oheň priamo ohrozoval obytné domy.
Vláda premiéra Luísa Montenegra zaviedla zákaz vstupu do lesov, zákaz používania poľnohospodárskych a lesných strojov a úplný zákaz manipulácie s otvoreným ohňom. Do boja s plameňmi bola nasadená aj portugalská armáda.
Okrem požiarov sužujú Portugalsko aj horúčavy. Portugalský inštitút pre more a atmosféru (IPMA) vyhlásil v 13 z 18 regiónov výstrahu najvyššieho (červeného) stupňa pred horúčavami. Teploty vo vnútrozemí presahujú 40 stupňov, minimálne teploty sa pohybujú od 24 do 28 stupňov.
Riziko šírenia požiarov je tento rok v Portugalsku takmer dvojnásobné v porovnaní s minulým rokom. Dôvodom je obrovské množstvo suchého dreva v lesoch, ktoré tam zostalo po ničivej januárovej búrke Kristin.
Hasiči majú k dispozícii 410 vozidiel a 14 lietadiel a vrtuľníkov. Do Portugalska smerujú ďalšie tri hasičské lietadlá z Talianska a Španielska, o ktoré Lisabon požiadal v rámci Európskeho mechanizmu civilnej ochrany (UCPM). Vďaka tomuto mechanizmu už v Portugalsku pomáha 118 hasičov a 45 vozidiel zo Španielska.
Podľa Národného úradu pre núdzové situácie a civilnú ochranu (ANEPC) bolo za posledných 24 hodín zranených najmenej deväť ľudí, z toho dvaja vážne. Úrad v celej krajine vyhlásil od 3. do 6. júla stav pohotovosti.
Viaceré dediny museli byť čiastočne evakuované. Z domovov bolo preventívne odsunutých približne 240 obyvateľov, keďže oheň priamo ohrozoval obytné domy.
Vláda premiéra Luísa Montenegra zaviedla zákaz vstupu do lesov, zákaz používania poľnohospodárskych a lesných strojov a úplný zákaz manipulácie s otvoreným ohňom. Do boja s plameňmi bola nasadená aj portugalská armáda.
Okrem požiarov sužujú Portugalsko aj horúčavy. Portugalský inštitút pre more a atmosféru (IPMA) vyhlásil v 13 z 18 regiónov výstrahu najvyššieho (červeného) stupňa pred horúčavami. Teploty vo vnútrozemí presahujú 40 stupňov, minimálne teploty sa pohybujú od 24 do 28 stupňov.
Riziko šírenia požiarov je tento rok v Portugalsku takmer dvojnásobné v porovnaní s minulým rokom. Dôvodom je obrovské množstvo suchého dreva v lesoch, ktoré tam zostalo po ničivej januárovej búrke Kristin.