Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 21. marec 2026
< sekcia Zahraničie

Vyše 20 krajín chce pomôcť zaistiť prejazd lodí cez Hormuzský prieliv

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Dubaj 21. marca (TASR) - Vyše 20 krajín v sobotu oznámilo, že sa chcú podieľať na snahách zaistiť bezpečný prejazd cez Hormuzský prieliv, pričom odsúdili uzavretie tejto kľúčovej vodnej trasy zo strany Iránu. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Najdôraznejšie odsudzujeme nedávne útoky Iránu na neozbrojené obchodné lode v Perzskom zálive, útoky na civilnú infraštruktúru vrátane ropných a plynových zariadení a faktické uzavretie Hormuzského prielivu iránskymi silami,“ uviedlo 22 krajín vrátane Spojených arabských emirátov a Bahrajnu, hoci väčšinu z nich tvorili európske štáty.

„Vyjadrujeme pripravenosť podieľať sa na primeranom úsilí o zaistenie bezpečného prejazdu cez prieliv. Vítame záväzky krajín, ktoré sa zapájajú do prípravných prác,“ uviedli krajiny v spoločnom vyhlásení.

Podľa analytickej spoločnosti Kpler prešlo v období od 1. do 19. marca prielivom len 116 nákladných lodí, čo predstavuje pokles o 95 percent v porovnaní s priemerom v čase mieru.

Blokáda Hormuzského prielivu zo strany Iránu, ktorým za normálnych okolností prechádza 20 percent celosvetových dodávok ropy a plynu, a početné útoky na ropnú a plynárenskú infraštruktúru na Blízkom východe spôsobili prudký nárast cien energií.

Vyzývame na okamžité a komplexné moratórium na útoky na civilnú infraštruktúru vrátane ropných a plynárenských zariadení,“ dodali krajiny.
