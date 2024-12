Vyše 200 lyžiarov museli po poruche lanovky evakuovať vrtuľníkom

Paríž 24. decembra (TASR) - Približne 240 lyžiarov museli v utorok letecky previesť do bezpečia po tom, ako sa v stredisku vo francúzskych Alpách pokazila sedačková lanovka. Pri záchrannej operácii sa nikto nezranil, informuje TASR podľa agentúry AFP a televíznej stanice France 3.



Lyžiarov nachádzajúcich sa na lanovke Festoure v obľúbenom stredisku Superdevoluy v južných francúzskych Alpách evakuovali vrtuľníkom. Záchranná operácia trvala až tri hodiny. Šťastím pre uviaznutých lyžiarov bolo, že poveternostné podmienky v stredisku boli priaznivé.



Pri záchranných prácach pomáhala polícia, desiatky hasičov, ako aj dve sanitky. "Nestáva sa to často, je to pre nás dosť výnimočné," komentoval incident starosta obce Devoluy.



Predstavitelia miestnej prefektúry informovali, že znefunkčnenie lanovky spôsobila "elektrická porucha v motorovom systéme".



Masív Devoluy sa nachádza v nadmorskej výške 1500 až 2500 metrov medzi mestami Gap a Grenoble. Nachádzajú sa na ňom lyžiarske strediská Superdevoluy a Joue du Loup.