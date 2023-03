Vyše 2000 žien žaluje švajčiarsku vládu za klimatickú politiku

Ženeva 29. marca (TASR) - Viac ako 2000 žien žaluje švajčiarsku vládu za to, že jej klimatická politika porušuje ich práva na život a smrť. Ako napísala v stredu stanica BBC, bude to po prvý raz, čo sa Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) bude zaoberať prípadom dosahu klimatickej zmeny na ľudské práva.



Švajčiarky, ktoré podávajú sťažnosť na ESĽP po šiestich rokoch neúspešných procesov na súdoch vo Švajčiarsku, sa nazývajú "Klub klimatických senioriek", a majú v priemere 73 rokov. Klimatické zmeny podľa nich ohrozujú ich ľudské práva, zdravie a dokonca život. Medzi dôkazmi predkladanými na súd uvádzajú aj svoje zdravotné záznamy.



Cieľom je dosiahnuť, aby ESĽP nariadil Švajčiarsku zvýšiť úsilie čo sa týka zníženia emisií skleníkových plynov. Klimatická zmena ovplyvňuje starších ľudí nepomerne vo väčšej miere vzhľadom na kardiovaskulárne a respiračné riziká, uviedla pre agentúru AFP 64-ročná Anne Mahrerová, ktorá je súčasťou skupiny žien žalujúcich švajčiarsku vládu.



BBC približuje, že teploty vo Švajčiarsku stúpajú rýchlejšie než je globálny priemer a častejšie tam tiež dochádza k vlnám horúčav. Podľa Európskeho observatória pre klímu a zdravie bude mať predpokladaný nárast priemernej teploty zrejme "vážne dôsledky na verejné zdravie" naprieč Európou, a to najmä pre starších ľudí. Organizácia uviedla, že za posledných 20 rokov sa úmrtnosť ľudí nad 65 rokov spôsobená horúčavami zvýšila o viac ako 30 percent.



Švajčiarska vláda nepopiera skutočnosť, že klimatická zmena môže mať dosah na zdravie, avšak tvrdí, že nemôže byť spájaná výlučne so zdravím starších žien. BBC dodáva, že ak by táto žaloba dosiahla na súde úspech, mohla by byť precedensom pre každú zo 46 členských štátov Rady Európy.



Medzivládna komisia pre klimatickú zmenu (IPCC) uviedla, že ak sa nepodarí globálne otepľovanie udržať na teplote 1,5 stupňa Celzia, Európe budú hroziť záplavy spôsobené extrémnymi dažďami. Extrémne vysoké teploty zvyšujú aj riziko lesných požiarov, aké postihli Európu vlani v lete.