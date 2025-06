Vyše 273.000 sýrskych utečencov sa vrátilo do vlasti

Istanbul 13. júna (TASR) - Viac ako 273.000 Sýrčanov, ktorí utiekli pred občianskou vojnou do susedného Turecka, sa od decembrového pádu režimu bývalého prezidenta Bašára Asada vrátilo domov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Počet ľudí, ktorý sa dobrovoľne vrátili do Sýrie od 8. decembra 2024 presiahol 273.000,“ povedal turecký viceprezident Cevdet Yilmaz podľa agentúry Anadolu Ajansi.



V Turecku je stále približne 2,7 milióna sýrskych utečencov, uvádzajú údaje ministerstva vnútra zverejnené v máji.



Turecká vláda, ktorá podporuje nové sýrske vedenie, vyjadrila nádej, že sa návrat utečencov urýchli. Vďaka tomu by sa zmiernilo aj napätie v Turecku vyvolané ich prítomnosťou, píše AFP.



Do vlasti sa vrátili celkovo takmer dva milióny Sýrčanov.



Na čele Sýrie v súčasnosti stojí prechodná vláda z veľkej časti pozostávajúca z islamistickej skupiny Hajat Tahrír aš-Šám (HTS).