Vyše 30 krajín bude v Londýne rokovať o misii v Hormuzskom prielive
Londýn 22. apríla (TASR) - Vojnoví plánovači z viac než 30 krajín budú od stredy v Londýne viesť dvojdňové rokovania s cieľom posunúť vpred misiu zameranú na zabezpečenie Hormuzského prielivu po skončení vojny na Blízkom východe. Oznámila to britská vláda, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Viac ako tucet krajín minulý týždeň uviedlo, že sú ochotné pripojiť sa k medzinárodnej misii vedenej Britániou a Francúzskom so zámerom chrániť lodnú dopravu v strategickom prielive, ak to podmienky dovolia.
K tomuto záväzku došlo po tom, čo sa približne 50 krajín z Európy, Ázie a Blízkeho východu zúčastnilo na videokonferencii. Jej cieľom bolo vyslať signál do Washingtonu po tom, čo americký prezident Donald Trump vyhlásil, že pomoc spojencov nepotrebuje.
„Úlohou dneška a zajtrajška je pretaviť diplomatický konsenzus do spoločného plánu na ochranu slobodnej plavby v prielive a podporu trvalého prímeria,“ uviedol britský minister obrany John Healey. Zároveň vyjadril presvedčenie, že počas dvojdňových rokovaní možno dosiahnuť konkrétny pokrok.
Británia uviedla, že rokovania sa zamerajú na vojenské kapacity, štruktúry velenia a riadenia a možné nasadenie síl v regióne po dosiahnutí stabilného prímeria.
