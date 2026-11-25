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Vyše 30 krajín vyzvalo Rusko prestať vo vojne používať slzotvorný plyn
Reagovali tak na potvrdenie Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW), že vzorky odobrané Ukrajinou z jedného zákopu zasiahnutého ruským granátom obsahovali stopy slzotvorného plynu.
Autor TASR
Haag 25. novembra (TASR) - Zástupcovia 34 krajín a Európskej únie v stredu vyzvali Rusko, aby na Ukrajine prestalo s používaním slzotvorného plynu a ďalších látok na potláčanie nepokojov ako bojových prostriedkov. Reagovali tak na potvrdenie Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW), že vzorky odobrané Ukrajinou z jedného zákopu zasiahnutého ruským granátom obsahovali stopy slzotvorného plynu. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
OPCW uviedla, že certifikované laboratóriá potvrdili vo vzorkách prítomnosť látky CS, ktorá patrí medzi prostriedky na potláčanie nepokojov a je známa aj ako slzotvorný plyn.
Toto spoločné vyhlásenie bolo vydané v reakcii na ukrajinskú správu, ktorá bola tento týždeň rozoslaná 193 krajinám v rámci OPCW.
Ukrajina vo svojej správe oznámila, že od roku 2022 zdokumentovala viac než 14.000 prípadov, keď ruské ozbrojené sily na fronte použili muníciu obsahujúcu látky na potláčanie nepokojov a toxické chemikálie. Kyjev osobitne upozornil na incident zo septembra 2024, keď ruský dron údajne zhodil do zákopu obsadeného ukrajinskými vojakmi granát so slzotvorným plynom. Ukrajinská strana následne na danom mieste odobrala vzorky.
Používanie látok na potláčanie nepokojov, ako je CS, je vo vojne zakázané. Rusko obvinenia z používania zakázanej munície odmieta a podobné konanie pripisuje Ukrajine.
Signatári spoločného vyhlásenia vyzvali na okamžité ukončenie používania toxických chemikálií a látok na potláčanie nepokojov ako spôsobu vedenia vojny. Zároveň žiadajú identifikovanie osôb, ktoré sú za toto konanie zodpovedné.
Agentúra Reuters vlani v júli informovala, že podľa zistení západných spravodajských služieb ruské jednotky používali látky na potláčanie nepokojov s cieľom vytlačiť ukrajinských vojakov zo zákopov na otvorené priestranstvo, kde sa stávali ľahším terčom.
OPCW uviedla, že certifikované laboratóriá potvrdili vo vzorkách prítomnosť látky CS, ktorá patrí medzi prostriedky na potláčanie nepokojov a je známa aj ako slzotvorný plyn.
Toto spoločné vyhlásenie bolo vydané v reakcii na ukrajinskú správu, ktorá bola tento týždeň rozoslaná 193 krajinám v rámci OPCW.
Ukrajina vo svojej správe oznámila, že od roku 2022 zdokumentovala viac než 14.000 prípadov, keď ruské ozbrojené sily na fronte použili muníciu obsahujúcu látky na potláčanie nepokojov a toxické chemikálie. Kyjev osobitne upozornil na incident zo septembra 2024, keď ruský dron údajne zhodil do zákopu obsadeného ukrajinskými vojakmi granát so slzotvorným plynom. Ukrajinská strana následne na danom mieste odobrala vzorky.
Používanie látok na potláčanie nepokojov, ako je CS, je vo vojne zakázané. Rusko obvinenia z používania zakázanej munície odmieta a podobné konanie pripisuje Ukrajine.
Signatári spoločného vyhlásenia vyzvali na okamžité ukončenie používania toxických chemikálií a látok na potláčanie nepokojov ako spôsobu vedenia vojny. Zároveň žiadajú identifikovanie osôb, ktoré sú za toto konanie zodpovedné.
Agentúra Reuters vlani v júli informovala, že podľa zistení západných spravodajských služieb ruské jednotky používali látky na potláčanie nepokojov s cieľom vytlačiť ukrajinských vojakov zo zákopov na otvorené priestranstvo, kde sa stávali ľahším terčom.