Vyše 400 Belgičanov sa hlási na testovanie vakcíny proti koronavírusu

Brusel 17. júna (TASR) - Viac ako 400 ľudí z Belgicka sa prihlásilo na testovanie potenciálnej vakcíny proti novému druhu koronavírusu, ktorú vyvinulo belgické laboratóriom Janssen Pharmaceutica z Antverp a jeho materská spoločnosť Johnson & Johnson. Uviedla to v stredu tlačová agentúra Belga.



Odborníci z Janssen Pharmaceutica začiatkom júna naznačili, že pri novej vakcíne je vyše 50-percentná pravdepodobnosť, že bude účinná proti novému typu koronavírusu. Ide o vakcínu založenú na očkovacích látkach, ktoré boli skúmané pri "príbuznom" druhu nového koronavírusu, zodpovedného za ochorenie SARS z roku 2002.



Podľa Belga ide o významný podiel dobrovoľníkov v porovnaní s inými testami vo fáze predbežného hodnotenia. Nikdy predtým sa v Belgicku nezúčastnilo toľko ľudí na klinickej štúdii.



Prvé testy v Belgicku by sa namiesto septembra mali vykonať v polovici júla, čo je o dva mesiace skôr, ako sa pôvodne plánovalo, a to vďaka dobrým výsledkom z predklinickej fázy a kladnému stanovisku zodpovedných zdravotníckych orgánov.



Aj napriek nečakanému entuziazmu dobrovoľníkov si testovacia kampaň vyžaduje viac účastníkov, vo svojej prvej fáze najmenej 500 ľudí, a preto zoznam osôb ochotných podstúpiť experimentálne očkovanie ešte nebol uzavretý.



Vedecký riaditeľ firmy Johnson & Johnson v Belgicku Paul Stoffels pre médiá uviedol, že testovaných bude 1045 ľudí vo veku 18 až 55 rokov, testy sa však zamerajú aj na ľudí starších ako 65 rokov. Okrem Belgičanov sa testy uskutočnia aj na dobrovoľníkoch v Spojených štátoch.



Tí, ktorí sú pripravení vykonať test na novú očkovaciu látku, najskôr prejdú podrobnou lekárskou prehliadkou, aby bolo isté, že sú v dobrom zdravotnom stave.



Všetci účastníci testovacej kampane v Belgicku dostanú 1500 eur. Podľa Janssen Pharmaceutica s týmto procesom sú však spojené aj určité riziká: známe vedľajšie účinky očkovania sú uvedené vo formulári, ktorý dobrovoľníci musia podpísať, ďalšie prípadné vedľajšie účinky budú liečené.



