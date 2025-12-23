< sekcia Zahraničie
Vyše 400 prominentov žiada Irán, aby prepustil aktivistku
Iránske štátne médiá o prípade Tabaríovej neinformovali a oficiálne nepotvrdili ani trest smrti.
Autor TASR
Ženeva 23. decembra (TASR) - Viac než 400 významných žien, medzi nimi štyri laureátky Nobelovej ceny, a viacero bývalých prezidentov a premiérov v utorok vyzvalo Irán, aby okamžite prepustil inžinierku a aktivistku Zahru Tabaríovú, ktorej údajne hrozí poprava.
Informovala o tom agentúra AFP, ktorá na základe citovanej výzvy pripomenula, že 67-ročná Tabaríová dostala v októbri trest smrti. Išlo o výsledok „desaťminútovej ponášky na súdny proces“, ktorá sa konala prostredníctvom videokonferencie a bez právneho zástupcu obžalovanej.
Iniciátorom výzvy bola londýnska asociácia rodín obetí masakry v Iráne z roku 1988. Podľa nej Tabaríovej hrozí poprava za to, že držala transparent s nápisom „Žena, odpor, sloboda“.
Tento slogan je zjavnou variáciou hesla „Žena, život, sloboda“, ktoré sa v roku 2022 stalo symbolom celoiránskych protestov vyvolaných smrťou 22-ročnej Mahsy Amíníovej v policajnej väzbe.
Iránske štátne médiá o prípade Tabaríovej neinformovali a oficiálne nepotvrdili ani trest smrti.
Napriek tomu však osem nezávislých expertov OSN pre ľudské práva v utorok vydalo vyhlásenie, v ktorom vyzvali Irán, aby „okamžite zastavil popravu“ Tabaríovej. Uviedli, že bola uznaná za vinnú z vágne definovaného trestného činu a výlučne na základe transparentu a nezverejnenej zvukovej nahrávky.
Podľa expertov prípad vykazuje závažné porušenia medzinárodného práva v oblasti spravodlivého procesu a neprimerané použitie trestu smrti za neurčito definované delikty ohrozujúce národnú bezpečnosť. Zdôraznili, že Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorý Irán ratifikoval, obmedzuje použitie trestu smrti len na najzávažnejšie trestné činy.
„Tento prípad nezahŕňa úmyselné zabitie a je v ňom mnoho procesných pochybení. Poprava Tabaríovej by za týchto okolností bola svojvoľnou popravou,“ upozornili experti.
Spoločnú výzvu podpísali aj bývalí prezidenti Švajčiarska a Ekvádoru a niekdajší premiéri Fínska, Peru, Poľska a Ukrajiny. Podľa nich prípad odhaľuje „teror, ktorému ženy v Iráne čelia už desaťročia“. Irán je dnes svetovým lídrom v počte popravených žien v prepočte na obyvateľa – podľa nórskej organizácie Iran Human Rights (IHR) ich tento rok popravili už viac než 40.
Autori výzvy žiadajú okamžité prepustenie Tabaríovej a apelujú na vlády po celom svete, aby stáli po boku iránskych žien v ich úsilí o demokraciu, rovnosť a slobodu.
Podľa výzvy je Tabaríová obvinená zo spolupráce s opozičnou organizáciou Ľudoví mudžahedíni Iránu (PMOI/MEK), ktorá je v Iráne zakázaná. PMOI pre AFP uviedla, že Tabaríová je jednou z 18 aktivistov odsúdených na trest smrti pre väzby na PMOI.
