Vyše 50 hodín po zemetrasení v Turecku vytiahli z trosiek živú ženu

Istanbul 8. februára (TASR) - Jednu ženu vytiahli živú z trosiek budovy 52 hodín po ničivom zemetrasení, ktoré v pondelok postihlo juhovýchod Turecka. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



Zábery televízie NTV v stredu zachytávali záchranné služby v tureckej provincii Kahramanmaraš blízko hranice so Sýriou, ako nesú ženu na nosidlách do sanitky.



Ženu vo veku 58 rokov údajne zachránili zo zrúteného hotela.



Provinciu Kahramanmaraš zasiahlo zemetrasenie veľmi vážne. Malo magnitúdu 7,8 a vyskytlo sa v pondelok o 04.17 h miestneho času (02.17 h SEČ). Ďalšie silné zemetrasenie, ale o niečo slabšie s magnitúdou 7,5, nastalo v ten istý deň okolo poludnia, píše DPA.



V Turecku a Sýrii zahynuli tisíce ľudí, podľa najnovších informácií 9500.



Niektorých ranených nájdených v sutinách odvážajú na liečbu do Istanbulu cez Atatürkovo letisko, ktoré pre civilnú leteckú dopravu po zemetrasení zatvorili, uviedla televízia NTV.