Vyše 50 lídrov krajín EÚ a Ázie žiadajú rovnosť pri distribúcii vakcín

Bangkok 26. novembra (TASR) - Viac ako 50 lídrov európskych a ázijských krajín vyzvalo v piatok na 13. virtuálnom summite Ázia-Európa (ASEM) na rovnomernú distribúciu vakcín proti koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom agentúra AFP.



Dvojdňový summit, ktorý hostil kambodžský premiér Hun Sen, sa uskutočnil v čase, keď krajiny sveta prijímajú opatrenia zamerané na spomalenie šírenia nového variantu koronavírusu – s označením B.1.1.529 – identifikovaného v Juhoafrickej republike (JAR). Vedci sa medzitým snažia zistiť, či je nová mutácia odolná voči vakcínam.



V celosvetovom meradle je distribúcia vakcín proti koronavírusu nerovnomerná: miera zaočkovanosti v chudobnejších krajinách zostáva na žalostnej úrovni, zatiaľ čo bohatšie krajiny už začali podávať tretiu dávku, pripomenula AFP.



Lídri v spoločnom vyhlásení po summite zdôraznili, že je potrebné, aby "všetky krajiny mali spravodlivý a včasný prístup" k testovaniu na ochorenie COVID-19, liekom a vakcínam.



V súvislosti s pandémiou takisto vyzvali na "posilnenie národných a multilaterálnych prístupov a medzinárodnej spolupráce".



"Budeme pokračovať v podieľaní sa o vakcíny so svetom," povedala po summite predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Varovala však, že na dosiahnutie 70-percentnej celosvetovej zaočkovanosti do polovice roka 2022 je potrebné zvýšenie výrobnej kapacity vakcín.



Európa už vyviezla do ázijsko-tichomorského regiónu viac ako 550 miliónov dávok, dodala s tým, že globálna solidarita je "životne dôležitá na ukončenie pandémie".



Doteraz bolo na celom svete podaných 7,7 miliardy dávok vakcín, ale miera zaočkovanosti v chudobných krajinách zostáva nízka, píše AFP.



Lídri na summite diskutovali aj o klimatických opatreniach, prebiehajúcej kríze v Mjanmarsku i Afganistane pod kontrolou islamistického hnutia Taliban.



ASEM združuje 53 partnerov a predstavuje platformu pre posilnenie politického dialógu medzi Európou a Áziou.