Vyše 60 krajín na čele s USA vyzýva Taliban na bezpečný odchod ľudí

Kábul 16. augusta (TASR) - Medzinárodné spoločenstvo na čele so Spojenými štátmi vyzvalo v nedeľu militantné hnutie Taliban, aby umožnilo bezpečný odchod všetkým Afgancom i cudzincom, ktorí chcú opustiť krajinu. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.



"Afgancom a cudzincom, ktorí chcú odísť, to musí byť umožnené," uviedla v spoločnom vyhlásení zverejnenom americkým ministerstvom zahraničných vecí skupina viac ako 60 krajín.



Afganský ľud si podľa nich zaslúži žiť v bezpečí a dôstojnosti a medzinárodné spoločenstvo je pripravené im pomôcť.



Vo vyhlásení sa ďalej uvádza, že "cesty, letiská a hraničné priechody musia zostať otvorené a v regióne musí byť zaistený pokoj".



Podľa agentúry AFP sa v dokumente okrem iného píše, že "tí, ktorí majú v Afganistane moc a autoritu, nesú zodpovednosť za ochranu ľudských životov".



Medzi signatármi vyhlásenia je okrem USA aj Rakúsko, Británia, Kanada, Nemecko, Španielsko či šéf európskej diplomacie Josep Borrell.



Militantné hnutie Taliban po rýchlej ofenzíve z posledných dní v nedeľu bez boja obsadilo kľúčové mesto Džalalabad a vstúpilo do metropoly Kábul, kde podľa záberov televízie al-Džazíra jeho bojovníci obsadili aj prezidentský palác.



Z Kábulu sa momentálne snažia dostať tisícky ľudí. Mnoho západných štátov tam uzavrelo svoje ambasády a evakuuje svojich občanov i miestnych spolupracovníkov.