Vyše 80 filmárov kritizuje mlčanie vedenia Berlinale k vojne v Gaze
Okrem Bardema a Swintonovej podpísali otvorený list aj známi režiséri ako Mike Leigh či Adam McKay.
Autor TASR
Berlín 17. februára (TASR) — Viac než 80 osobností filmového priemyslu vrátane oscarových hercov Javiera Bardema a Tildy Swintonovej zverejnilo v utorok otvorený list, v ktorom kritizuje „mlčanie“ vedenia medzinárodného filmového festivalu Berlinale k vojne v Pásme Gazy. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP, ktorá má list k dispozícii.
Signatári otvoreného listu vyjadrili svoje zhrozenie nad „inštitucionálnym mlčaním“ vedenia festivalu a nad tým, že sa podieľa na „cenzúre umelcov, ktorí odmietajú prebiehajúcu genocídu Izraela voči Palestínčanom v Pásme Gazy“.
Minulý týždeň predseda festivalovej poroty – renomovaný nemecký režisér Wim Wenders - na tlačovej konferencii odpovedal na otázku o tomto konflikte a úlohe festivalu slovami: „Nemôžeme sa nechať vtiahnuť do politiky“. Indická spisovateľka a aktivistka Arundhati Royová následne zrušila svoju účasť na festivale.
Okrem Bardema a Swintonovej podpísali otvorený list aj známi režiséri ako Mike Leigh či Adam McKay. Mnohí zo signatárov na Berlinale predstavia svoje vlastné filmy. Swintonová minulý rok získala v Berlíne čestného Zlatého medveďa.
Signatári v liste píšu, že s Wendersom zásadne nesúhlasia a tvrdia, že filmová tvorba a politika sa nedajú oddeliť. „Tak ako festival v minulosti vydal vyhlásenia k zverstvám spáchaným v Iráne a na Ukrajine, vyzývame Berlinale, aby si splnilo svoju morálnu povinnosť a jasne odsúdilo genocídu zo strany Izraela,“ píše sa v liste.
Vojnu v Pásme Gazy vyvolal útok palestínskych militantov z hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023, ktorý si vyžiadal 1221 obetí. Odvetná operácia izraelskej armády si podľa zdravotníckych úradov pôsobiacich na území ovládanom Hamasom vyžiadala viac ako 70.000 mŕtvych a drvivá väčšina Pásma Gazy sa ocitla v troskách. Vlani v auguste Nemecko uvalilo na Izrael čiastočné zbrojné embargo, ktoré zrušilo v novembri po dosiahnutí prímeria.
