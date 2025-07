Vyše 80 percent Tuvalčanov sa snaží o klimatické víza do Austrálie

Canberra 23. júla (TASR) - Viac ako 80 percent obyvateľov ostrovného štátu Tuvalu v Tichom oceáne prejavilo záujem o klimatické víza, aby mohli žiť v Austrálii v dôsledku stúpajúcej hladiny mora, ukázali v stredu oficiálne štatistiky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Austrália každoročne ponúka víza pre občanov Tuvalu na základe dohody o migrácii v oblasti klímy. Canberra označila dokument za prvú dohodu svojho druhu na svete. „Zaznamenali sme neuveriteľné vysoký záujem s 8750 registráciami,“ uvádza sa vo vyhlásení austrálskeho veľvyslanectva na Tuvalu. Tento počet predstavuje približne 80 percent populácie krajiny, ktorá má podľa sčítania spred troch rokov 10.643 obyvateľov.



„Vzhľadom na to, že tento program ročne ponúka 280 víz, mnohí ich nezískajú,“ vysvetlilo veľvyslanectvo. Vedci sa obávajú, že Tuvalu, jedna z klimaticky najohrozenejších častí sveta, bude v priebehu nasledujúcich 80 rokov neobývateľné. Dva z deviatich koralových atolov súostrovia už z veľkej časti zmizli pod hladinou.



Údaje zverejnili niekoľko hodín pred zverejnením stanoviska Medzinárodného súdneho dvora v Haagu o tom, aké právne povinnosti majú krajiny v oblasti boja proti klimatickej zmene a či by znečisťovatelia mali platiť za dôsledky. Prípad, ktorý predložili tichomorské štáty, by tak mohol zmeniť podobu klimatickej spravodlivosti a významne ovplyvniť zákony na celom svete.



Austrália a Tuvalu uzavreli v roku 2024 prelomový pakt o klíme a bezpečnosti, ktorý je zároveň súčasťou úsilia Canberry o oslabenie rozširujúceho sa vplyvu Číny v regióne. „Austrália si uvedomuje ničivý vplyv klimatickej zmeny na živobytie, bezpečnosť a blahobyt krajín a ľudí zraniteľných voči klimatickej zmene, najmä v tichomorskom regióne,“ uviedlo austrálske ministerstvo zahraničných vecí pre AFP.



„Ide o prvú dohodu svojho druhu na svete, ktorá poskytuje cestu k dôstojnej mobilite v čase, keď sa vplyv zmeny klímy zhoršuje,“ uviedol hovorca austrálskeho ministerstva.