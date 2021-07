Vyše 83 % nakazených v Španielsku je medzi nezaočkovanými

Madrid 21. júla (TASR) - Veľkú väčšinu nových prípadov ochorenia COVID-19 v Španielsku za posledných päť týždňov zistili medzi nezaočkovanými ľuďmi. V utorok o tom informoval britský denník The Guardian s odvolaním sa na španielsku ministerku zdravotníctva Carolinu Dariasovú.



Iba 5,5 percenta nových prípadov covidu v rámci spomínaného obdobia bolo zistených medzi ľuďmi, ktorí boli úplne zaočkovaní, uviedla ešte v pondelok Dariasová. Dodala, že 11,4 percenta ľudí bolo čiastočne zaočkovaných a 83,1 percenta nebolo zaočkovaných.



"Musíme pokračovať v tempe očkovania, ktoré sme dosiahli," povedala ministerka na tlačovej konferencii. "To mám dáva dôležitý stupeň ochrany, ktorý nám umožňuje vychutnávať si leto," doplnila.



Počet nových prípadov nákazy za deň v Španielsku plynulo stúpa už od konca júna, pričom 14-dňová incidencia na 100.000 obyvateľov vzrástla v utorok na 622,4 ochorení.



Krajina so 46,9 milióna obyvateľov zatiaľ hlásila celkovo takmer 4,2 milióna prípadov infekcie koronavírusom a 81.148 úmrtí.



Španielsko je v očkovaní obyvateľstva treťou najrýchlejšou krajinou na svete, ako uvádza databáza Our World Data - zaostáva iba za Kanadou a Spojeným kráľovstvom. Úplne zaočkovaných je 51,3 percenta Španielov a čiastočne je zaočkovaných najmenej 62,1 percenta, napísal denník Guardian.