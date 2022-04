Vyše 870.000 odídencov sa už vrátilo zo zahraničia späť na Ukrajinu

Kyjev 12. apríla (TASR) - Ukrajinská pohraničná stráž v utorok oznámila, že viac ako 870.000 ľudí, ktorí po začiatku ruskej vojenskej invázie utiekli z Ukrajiny pred vojnou, sa už vrátilo späť. Medzi navrátilcami je pritom čoraz viac žien a detí. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Podľa hovorcu ukrajinskej pohraničnej stráže Andrija Demčenka sa každý deň vráti do vlasti približne 25.000 až 30.000 Ukrajincov. Medzi navrátilcami je stále viac žien, detí a starších ľudí, čo je zmena oproti prvým dňom invázie, keď sa na Ukrajinu vracali takmer výlučne muži.



Ukrajinské ministerstvo vnútra ešte 3. apríla uviedlo, že na Ukrajinu sa vrátilo približne 537.000 odídencov.



"Hovoria, že vidia, že situácia je bezpečnejšia, a to najmä v oblastiach na západe, a že už viac nemôžu zostať za hranicami... Sú pripravení vrátiť sa a ostať tu," uviedol Demčenko.



Zmena v situácii na Ukrajine nastala po tom, ako sa ruské sily koncom marca stiahli z oblastí ležiacich okolo Kyjeva, pričom sa pripravujú na zintenzívnenie svojej ofenzívy na východe Ukrajiny.



Podľa Organizácie Spojených národov utieklo z Ukrajiny do zahraničia od začiatku vojny z 24. februára vyše 4,6 milióna ľudí. Podľa OSN ide o najrýchlejšie rastúcu utečeneckú krízu v Európe od druhej svetovej vojny.



Väčšina ukrajinských utečencov smerovala do susedných štátov, ktoré sú členmi Európskej únie, predovšetkým do Poľska, ale i Maďarska, Rumunska a na Slovensko. Veľký počet Ukrajincov utiekol aj do Moldavska, ktoré nie je členom EÚ.



Ženy a deti pritom tvoria približne 90 percent ľudí, ktorí opustili Ukrajinu, pretože muži vo veku od 18 do 60 rokov, ktorí môžu byť povolaní do armády, nemajú dovolené z Ukrajiny odísť.



"Aj keď sa počet ľudí prechádzajúcich cez (ukrajinské) hranice výrazne znížil, všimli sme si, že tí, ktorí prekračujú hranice teraz, sú v oveľa zraniteľnejšom rozpoložení, majú menej prostriedkov a nemajú toľko plánov v súvislosti s tým, kam by mohli ísť," uviedol hovorca Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).