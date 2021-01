Vyše dva milióny Škótov by v májových voľbách mohli hlasovať poštou

Edinburg 25. januára (TASR) - Škótske volebné úrady vyjadrili presvedčenie, že viac ako dva milióny ľudí by v prípade uskutočnenia májových parlamentných volieb mohli využiť hlasovanie prostredníctvom pošty - s cieľom vyhnúť sa volebným miestnostiam počas pandémie koronavírusu SARS-CoV-2. Informoval o tom v pondelok denník The Guardian na svojej webovej stránke.



Voľby naplánované na 6. mája by sa podľa regionálnych vlád v Škótsku a volebných úradov mohli bezpečne uskutočniť v prípade, že pandémia zostane pod kontrolou. Niektorí vyššie postavení predstavitelia úradov však pre The Guardian povedali, že hlasovanie prinesie výrazné a nákladné ťažkosti v oblasti logistiky.



Voliči v Británii budú vo štvrtok 6. mája rozhodovať o zložení nového parlamentu v Škótsku, národného zhromaždenia vo Walese i v Severnom Írsku a miestnych zastupiteľstiev v Anglicku.



Prieskum uskutočnený britskou volebnou komisiou ukázal, že až 68 percent zo štyroch miliónov oprávnených voličov v Škótsku by mohlo využiť hlasovanie prostredníctvom pošty. To je v porovnaní s bežným počtom takmer štyrikrát viac, čo by výrazne zvýšilo náklady na realizáciu, píše The Guardian.



Škótske politické strany podľa The Guardian v najbližších týždňoch plánujú medzi svojimi podporovateľmi propagovať hlasovanie poštou s cieľom minimalizovať riziko spôsobené pandémiou.



Britská Labouristická strana podľa The Guardian zvažuje uskutočniť podobnú kampaň i v Anglicku.