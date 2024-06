Vyše dvadsať krajín deklarovalo oceánom mier na stretnutí v Kostarike

San José 9. júna (TASR) - Viac ako dvadsať štátov v sobotu po dvoch dňoch rokovaní v Kostarike, ktoré sa konali v rámci príprav na budúcoročnú konferenciu OSN, podpísalo deklaráciu "mieru" s cieľom chrániť oceány. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Medzi signatármi paktu je Nemecko, Španielsko, Švédsko, Kanada, Kolumbia, Čile, Izrael, Južná Kórea, ako aj Kostarika a Francúzsko - spoluhostitelia tretej Konferencie OSN o ochrane oceánov, ktorá sa bude konať v júni 2025 vo francúzskom meste Nice.



"Sme odhodlaní rozšíriť opatrenia zamerané na transformáciu oceánov s cieľom podporiť prírode prospešné hospodárstvo na základe najlepších dostupných vedeckých poznatkov a informácií, tradičných znalostí a inovácií," píše sa v dokumente.



V hlavnom meste Kostariky, San José, sa približne rok pred významným zasadnutím zišli zástupcovia štátov, vedci a medzinárodní odborníci na dvojdňové rozhovory s názvom "Immersed in Change" (Ponorení do zmien), aby sa na konferenciu v Nice pripravili.



Kostarický minister zahraničných vecí Arnoldo André Tinoco počas stretnutia zdôraznil, že oceány už nemôžu ďalej znášať zle zaobchádzanie a ľahostajnosť ľudí. "Preto sme sa my v Kostarike rozhodli, že je čas vyhlásiť mier," doplnil.



Námestník generálneho tajomníka OSN pre sociálne záležitosti Li Ťün-chua taktiež vyhlásil, že ochrana oceánov "nie je možnosťou, ale nevyhnutnosťou".



Podpísané mierové vyhlásenie zahŕňa výzvu s 12 bodmi vrátane implementácie viacerých medzinárodných dohovorov súvisiacich s ochranou oceánov, na ktorých sa štáty dohodli ešte minulý rok.



Členské krajiny OSN po dlhých rokoch rokovaní vlani v júni schválili prvý medzinárodný dohovor o ochrane otvoreného mora. Je zameraný na ochranu ekosystémov dôležitých pre ľudstvo, ktoré ohrozujú klimatická zmena, znečistenie, doprava či nadmerný rybolov. Dohovor vytvorí právny rámec pre rozšírenie environmentálnej ochrany na medzinárodné vody, ktoré tvoria vyše 60 percent oceánov.