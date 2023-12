Vyše pol milióna utečencov prešlo cez močiare z Kolumbie do Panamy

Panama 7. decembra (TASR) - Rekordných vyše pol milióna utečencov prešlo od začiatku tohto roka z Kolumbie do Panamy cez nebezpečnú zalesnenú oblasť Darién, vyhlásila v stredu panamská vláda. Ide o 265 kilometrov dlhý pás dažďového pralesa a močiarov, cez ktorý sa utečenci snažia dostať z Južnej Ameriky do Spojených štátov. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Počet utečencov sa oproti minulému roku zdvojnásobil, túto náročnú cestu vtedy podstúpilo približne 248.000 ľudí," uviedol panamský minister pre verejnú bezpečnosť Juan Manuel Pino.



Darién je mimoriadne nebezpečná oblasť, neexistujú v nej cestné komunikácie a utečenci tam musia prekonať divoké rieky a močiare, ako aj hrozby zo strany voľne žijúcich zvierat a ozbrojených gangov, ktoré ich okrádajú alebo od nich žiadajú peniaze za to, že ich cez džungľu prevedú.



Panamská vláda zriadila s pomocou medzinárodných organizácií v rôznych častiach krajiny strediská na pomoc pre týchto utečencov. Oznámila tiež ďalšie opatrenia vrátane navýšenia deportácií nelegálnych migrantov, aby ich od tejto cesty odradila.



"Počet utečencov, ktorí prešli cez túto oblasť, zodpovedá viac než 11 percentám počtu obyvateľov Panamy. Ide o bezprecedentnú krízu, ktorej sa nevenuje dostatočná pozornosť na globálnej ani regionálnej úrovni," uviedol Luis Eguiluz z humanitárnej organizácie Lekári bez hraníc (MSF).



"Tisíce ľudí, ktorí riskujú svoje životy, často spolu so svojimi rodinami, potrebujú okamžitú a pretrvávajúcu ochranu a humanitárnu pomoc," povedal Olivier Dubois z Medzinárodného výboru Červeného kríža (ICRC).



Utečenci sú najmä z Venezuely, ale mnohí prichádzajú aj z Ekvádora, Haiti, Číny, Vietnamu, Afganistanu či ďalších afrických krajín.