Vyše polovica Poliakov by privítala zrušenie zákazu nedeľného predaja

Varšava 30. septembra (TASR) - Vyše polovica poľských občanov by privítala zrušenie zákazu nedeľného predaja. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry UCE Research, o ktorom vo štvrtok informovala agentúra PAP.



Z prieskumu verejnej mienky vyplýva, že 54,9 percenta poľských spotrebiteľov by privítalo obnovenie nedeľného predaja. Zásadne proti je 35,8 percenta opýtaných. Čo sa týka konkrétne potravín a supermarketov, v tejto súvislosti by privítalo ich otvorenie aj počas nedele až 68 percent respondentov. Podľa spoluautora výskumu Karola Kamiňského sú za znovuzavedenie nedeľného predaja aj ľudia žijúci na dedinách.



"Ľudia chcú nakupovať aj počas dní pracovného pokoja. Navyše, vo väčších mestách chcú občania využívať na trávenie voľného času aj nákupné centrá," povedal Kamiňski pre PAP.



Nedeľný predaj je u severných susedov Slovenska úplne zakázaný od začiatku minulého roka. V roku 2019 mohli byť obchody otvorené len v jednu nedeľu do mesiaca. Prvé obmedzenia týkajúce sa maloobchodného predaja prijala poľská vláda už v roku 2018. Zákon pripravila vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS) v spolupráci s odborovým hnutím Solidarita. Podpísal ho prezident Andrzej Duda, ktorý vtedy tvrdil, že nariadenie podporí rodinný život, dá deťom šancu byť so svojimi rodičmi a dopraje potrebný odpočinok aj predavačom.



Napriek zákazu nedeľného predaja dokázali niektoré firmy pravidlá obísť. Spravodajský server Notes from Poland v tejto súvislosti napísal, že od zavedenia nových pravidiel sa po celej krajine masívne rozšírila sieť potravín Žabka, pretože chod predajní zaisťujú tzv. franšízisti, teda drobní podnikatelia, ktorí si prenajímajú práva na prevádzku predajní pod touto značkou.