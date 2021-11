Vyše tisíc ľudí protestovalo v Kyjeve proti covidovým obmedzeniam

Kyjev 3. novembra (TASR) - Vyše tisíc ľudí zablokovalo v stredu niekoľko ulíc v centre ukrajinského hlavného mesta Kyjev na protest proti covidovým očkovacím certifikátom a protipandemickým obmedzeniam zameraným na zastavenie šírenia nákazy. Informovala o tom agentúra AP.



Demonštranti, z ktorých väčšinu tvorili ženy a mladí ľudia, nemali rúška a pred sídlo parlamentu prišli s transparentmi s nápismi ako "Povedzte nie covid pasom" alebo "Povedzte nie covidovej genocíde".



Polícia priebeh protestnej akcie neprerušila. Demonštráciu podporila i poslankyňa ukrajinského parlamentu Nadija Savčenková, ktorú pred niekoľkými týždňami zadržali na letisku po tom, čo sa preukázala falošným covidovým certifikátom. Savčenková poznamenala, že úrady týmito opatreniami len zhoršujú situáciu. "Máte právo slobodne sa pohybovať po krajine, je to právo každého človeka," uviedla.



Savčenková a účastníci demonštrácie sa pred parlamentom spoločne pomodlili. Ukrajinská vláda tvrdí, že niektoré náboženské skupiny sú proti vakcinácii a medzi veriacimi sa šíria klamlivé správy o tom, že vakcíny obsahujú mikročipy, spôsobujú genetické mutácie a neplodnosť.



Protest je reakciou na avizované opatrenia, na základe ktorých sa musia dať učitelia, štátni zamestnanci či iní pracovníci do 8. novembra zaočkovať oboma dávkami vakcíny proti koronavírusu, inak im pozastavia vyplácanie mzdy. Minulý týždeň začali ukrajinské úrady vyžadovať potvrdenie o očkovaní alebo negatívny test aj pri nástupe do lietadiel, vo vlakoch a autobusoch.



Tieto opatrenia boli zavedené v čase, keď na Ukrajine evidujú rekordné počty nakazených i obetí pandémie. V stredu tam hlásili 720 úmrtí na komplikácie súvisiace s covidom, čo je tretí najvyšší počet na svete po USA a Rusku. Za uplynulých 24 hodín pribudlo i vyše 23.000 nových prípadov nákazy.



Predstavitelia Ukrajiny vinia z rozsiahleho šírenia infekcie hlavne ľudí, ktorí sa nechcú dať zaočkovať. Hoci si Ukrajinci môžu vybrať medzi vakcínami od firiem Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca alebo Sinovac, len približne 17,1 percenta zo 41-miliónovej populácie je kompletne zaočkovaných. Je to druhá najnižšia miera zaočkovanosti v Európe po Arménsku.



Nové opatrenia ukrajinskej vlády podnietili rozmach čierneho trhu so sfalšovanými covidovými certifikátmi. Objavili sa i správy o falošnej digitálnej aplikácii, ktorá údajne obsahuje už nainštalované covidpasy. Polícia začala 1065 trestných stíhaní týkajúcich sa distribúcie falošných preukazov – medzi podozrivými je i 80 lekárov a 35 cestovných kancelárií. Polícia zablokovala 40 webstránok, ktoré takéto certifikáty ponúkali.