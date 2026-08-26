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Vyšetrovací výbor v Maďarsku urobil prvé kroky v kauze národnej banky
V marci viaceré maďarské médiá informovali, že podnikateľ a syn bývalého guvernéra MNB Ádám Matolcsy si necháva previezť cenný hnuteľný majetok do Dubaja.
Autor TASR
Budapešť 26. augusta (TASR) - V stredu prvýkrát zasadal vyšetrovací výbor maďarského parlamentu v prípade miliardových únikov verejných financií z Maďarskej národnej banky (MNB) v období vlády premiéra Viktora Orbána. S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Na zasadnutí členovia výboru schválili rokovací poriadok a pracovný plán vyšetrovania. Predseda výboru Attila Csőszi z vládnej strany Tisza povedal, že úlohou parlamentného vyšetrovacieho orgánu je preskúmať, ako sa v MNB manipulovalo pri hospodárení s verejnými financiami.
Podľa podozrení MNB, jej nadácia a dcérske štruktúry, ako aj ekonomickí aktéri s nimi prepojení vytvorili mechanizmus správy aktív a komplexnú sieť spoločností v rozpore s verejným záujmom. Ich jediným cieľom bolo získať verejné finančné prostriedky.
Predseda dodal, že úlohou výboru tiež bude určiť, ktorí štátni, bankoví, dozorní alebo ekonomickí aktéri nesú politickú, inštitucionálnu alebo administratívnu zodpovednosť pri správe základných aktív centrálnej banky, prevádzke skupiny Optima, investičných rozhodnutiach MNB a renovácii národnej banky.
V marci viaceré maďarské médiá informovali, že podnikateľ a syn bývalého guvernéra MNB Ádám Matolcsy si necháva previezť cenný hnuteľný majetok do Dubaja.
Drahé autá, nábytok a ďalšie veci boli prepravené po železnici v kontajneroch, potom pravdepodobne naložené na loď v niektorom európskom prístave a prepravené do Spojených arabských emirátov ako konečnej destinácie.
Podľa servera 444.hu si Ádám Matolcsy významnú časť svojho majetku necháva previezť do Dubaja, ale niekoľko cenných áut zo svojej zbierky tiež predal.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Na zasadnutí členovia výboru schválili rokovací poriadok a pracovný plán vyšetrovania. Predseda výboru Attila Csőszi z vládnej strany Tisza povedal, že úlohou parlamentného vyšetrovacieho orgánu je preskúmať, ako sa v MNB manipulovalo pri hospodárení s verejnými financiami.
Podľa podozrení MNB, jej nadácia a dcérske štruktúry, ako aj ekonomickí aktéri s nimi prepojení vytvorili mechanizmus správy aktív a komplexnú sieť spoločností v rozpore s verejným záujmom. Ich jediným cieľom bolo získať verejné finančné prostriedky.
Predseda dodal, že úlohou výboru tiež bude určiť, ktorí štátni, bankoví, dozorní alebo ekonomickí aktéri nesú politickú, inštitucionálnu alebo administratívnu zodpovednosť pri správe základných aktív centrálnej banky, prevádzke skupiny Optima, investičných rozhodnutiach MNB a renovácii národnej banky.
V marci viaceré maďarské médiá informovali, že podnikateľ a syn bývalého guvernéra MNB Ádám Matolcsy si necháva previezť cenný hnuteľný majetok do Dubaja.
Drahé autá, nábytok a ďalšie veci boli prepravené po železnici v kontajneroch, potom pravdepodobne naložené na loď v niektorom európskom prístave a prepravené do Spojených arabských emirátov ako konečnej destinácie.
Podľa servera 444.hu si Ádám Matolcsy významnú časť svojho majetku necháva previezť do Dubaja, ale niekoľko cenných áut zo svojej zbierky tiež predal.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)