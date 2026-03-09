< sekcia Zahraničie
Vyšetrovanie požiaru v Crans-Montane rozšírili o predstaviteľov obce
Všetci piati sú obvinení zo zabitia z nedbanlivosti, z ublíženia na zdraví z nedbanlivosti a zo založenia požiaru z nedbanlivosti.
Autor TASR
Crans Montana 9. marca (TASR) - Švajčiarska prokuratúra v pondelok oznámila, že v rámci vyšetrovania novoročného požiaru v bare v lyžiarskom stredisku Crans-Montana, pri ktorom zahynulo 41 ľudí, preverujú aj päticu súčasných a bývalých miestnych predstaviteľov. Medzi podozrivými je aj starosta obce Nicolas Féraud. Informáciu priniesol web swissinfo.ch, píše TASR.
Kancelária prokurátora kantónu Valais pre švajčiarsku tlačovú agentúru Keystone-SDA túto informáciu potvrdila. Medzi päticou vyšetrovaných je aj bývalý člen obecnej rady zodpovedný za verejnú bezpečnosť, niekdajší pracovník protipožiarnej bezpečnosti a jeho zástupca, ako aj súčasný člen tímu pre verejnú bezpečnosť.
Ide o rovnaké obvinenia, ktoré sú vznesené aj voči prevádzkovateľom baru Le Constellation, manželskému páru Jacquesovi a Jessice Morettiovcom, ako aj proti vedúcemu verejnej bezpečnosti v Crans-Montane a jeho predchodcovi, ktorý vo funkcii skončil v roku 2024.
Päť súčasných a bývalých miestnych predstaviteľov, ktorí sú teraz vyšetrovaní, ako aj Jacques Moretti, majú byť prokuratúrou vypočutí v prvej polovici apríla.
Prokuratúra je presvedčená, že požiar vznikol, keď ľudia v bare zdvihli fľaše šampanského s pripevnenou zábavnou pyrotechnikou príliš blízko k stropu baru a vznietila sa zvuková izolačná pena.
Koncom februára bolo v nemocniciach a rehabilitačných klinikách vo Švajčiarsku či v zahraničí stále hospitalizovaných 58 ľudí, ktorí túto tragédiu prežili.
