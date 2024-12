Vyšetrovanie smrti kocúra Twixa sa skončilo: skutok sa nestal

Moskva/Praha 14. decembra (TASR) - Vyšetrovatelia v Rusku zastavili trestné konanie začaté po smrti kocúra menom Twix, ktorý zamrzol, keď bol v januári tohto roku vyhodený z vlaku na železničnej stanici v meste Kirov na severovýchode európskej časti Ruska. Vyšetrovatelia uzavreli tento prípad konštatovaním, že skutok sa nestal, informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



K incidentu s Twixom došlo 11. januára vo vlaku smerujúcom z Jekaterinburgu do Leningradskej oblasti. Mačka ušla z prenosnej prepravky, kým jej chovateľ spal. Spolucestujúci si kocúra všimli a informovali sprievodkyňu. Tá sa majiteľa zvieraťa pokúšala nájsť, ale keďže sa jej to nepodarilo, dala kocúra vysadiť z vlaku na 30-stupňový mráz.



Po Twixovi následne pátrali stovky dobrovoľníkov. Našli ho na deviaty deň zamrznutého.



Za hlavnú vinníčku bola spočiatku médiami označovaná vlaková sprievodkyňa. Na základe analýzy videozáznamov z kamery umiestnenej pri dverách do vagóna však vyšetrovatelia dospeli k záveru, že sprievodkyňa je nevinná a že kocúra na mráz vyhodil cestujúci. Trestné konanie voči nim obom bolo zastavené, pretože nebola naplnená podstata trestného činu týrania zvieraťa.



Twixov prípad vyvolal v Rusku veľké pobúrenie - vznikla petícia, ktorej takmer 70.000 signatárov sa domáhalo prepustenia sprievodkyne z práce a jej stíhania. Preveriť kauzu nariadil Alexandr Bastrykin, šéf Vyšetrovacieho výboru (Sledkom), ktorý sa v Rusku zaoberá tou najzávažnejšou kriminalitou.



Ruské železnice sa chovateľovi kocúra ospravedlnili a po tomto incidente zakázali sprievodcom vyhadzovať zvieratá nájdené vo vlaku.