Vyšetrovanie streľby na škole v Grazi pokračuje

Graz 11. júna (TASR) - Rakúske úrady v stredu pokračujú vo vyšetrovaní tragédie, pri ktorej 21-ročný strelec v utorok zabil desať ľudí na gymnáziu v meste Graz a následne spáchal samovraždu. Medzi obeťami bolo sedem žiakov, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a APA.Polícia ozrejmila, že muž s brokovnicou a pištoľou konal sám. V súčasnosti prehľadáva jeho dom a internetové stopy, aby zistila motív jeho konania. Polícia tiež informovala, že v dome útočníka našla improvizované výbušné zariadenie, no nebolo funkčné.Portál oe24.at uviedol, že páchateľ vystrelil z dvoch zbraní 40-krát. Podľa spravodajskej stránky gpmaljevac.com sú medzi obeťami útoku aj dvaja občania Bosny a Hercegoviny. Zdroj blízky vyšetrovaniu uviedol, že ide o 17-ročného chlapca z Travnika, ktorý žil so svojou rodinou v Štajersku, a dievča z Cazinu, o ktorom zatiaľ nie sú známe podrobnosti.Niektoré rakúske médiá uviedli, že strelec bol sám zrejme obeťou šikany, hoci polícia to zatiaľ nepotvrdila. Rakúske orgány tiež upresnili, že muž študoval na gymnáziu, no svoje štúdium neukončil. Páchateľ nemal žiadny záznam v registri trestov a zbrane vlastnil legálne.Útočník po sebe zanechal list na rozlúčku, v ktorom ale neuviedol motív konania, informovala polícia. Podľa slov Franza Rufa z Generálneho riaditeľstva pre verejnú bezpečnosť, ktoré spadá pod ministerstvo vnútra, prebieha vyšetrovanie rýchlo.Od prvého tiesňového volania do vyhlásenia miesta činu za bezpečné uplynulo približne 17 minút, oznámil Ruf. Rakúska polícia ozrejmila, že obete sa našli vonku aj vo vnútri školy na rôznych poschodiach. Pri útoku utrpelo zranenia približne 12 ľudí, niektorí vážne.V Rakúsku vyhlásili trojdňový štátny smútok a v stredu o 10.00 h si v krajine uctia obete minútou ticha. Gymnázium bude zatvorené až do odvolania.