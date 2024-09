Vyšetrovanie Tajnej služby USA zistilo pochybenia o atentáte na Trumpa

Washington 20. septembra (TASR) - Vyšetrovanie Tajnej služby Spojených štátov (USSS), zodpovednej za bezpečnosť a ochranu súčasných i bývalých amerických prezidentov, odhalilo komunikačné pochybenia a nedostatočnú obozretnosť pred júlovým atentátom na Donalda Trumpa. TASR o tom informuje podľa piatkových správ agentúr Reuters a AFP.



Na Trumpa počas predvolebného zhromaždenia v meste Butler v štáte Pensylvánia 13. júla vystrelil 20-ročný Thomas Matthew Crooks, ktorý ležal na neďalekej streche. Exprezident utrpel ľahké zranenie, keď mu guľka zasiahla ucho, no jeden účastník podujatia prišiel o život. Strelca vtedy usmrtil ostreľovač USSS.



Podrobné preskúmanie udalostí z toho dňa, ktoré viedla USSS, "identifikovalo nedostatky v predbežnom plánovaní a jeho realizácii zo strany pracovníkov tajnej služby", uviedol jej úradujúci riaditeľ Ronald Rowe na tlačovej konferencii, kde prezentoval závery interného vyšetrovania.



"Hoci niektorí členovia prípravného tímu boli veľmi starostliví, na strane iných došlo k ľahkovážnosti, ktorá viedla k porušeniu bezpečnostných protokolov," zdôraznil s tým, že niektorí pracovníci USSS budú za to niesť zodpovednosť. V päťstranovom zhrnutí sa spomínajú chyby na úrovni miestnych aj federálnych bezpečnostných zložiek.



Atentát na súčasného republikánskeho prezidentského kandidáta vyvolal rozsiahlu kritiku USSS a viedol k odstúpeniu jej bývalej šéfky Kimberly Cheatlovej. Kritici sa pýtajú najmä to, ako je možné, že sa útočník dostal na neďalekú strechu s priamym výhľadom na miesto, kde vystupoval Trump.



Z vyšetrovania podľa agentúry AP vyplýva, že tajná služba už pred streľbou vedela, že miesto zhromaždenia predstavuje bezpečnostné riziko.



Ako ďalší z problémov sa uvádza, že niektorí miestni policajti nevedeli o existencii dvoch komunikačných centier v areáli, a teda netušili, že USSS neprijíma ich rádiové vysielanie.



Správa tiež vyvoláva vážnejšie otázky o tom, prečo na streche, na ktorú útočník vyliezol pred začatím paľby, neboli umiestnené žiadne bezpečnostné zložky, dodáva AP.



"Je dôležité, aby sme sa zodpovedali za zlyhanie z 13. júla a aby sme využili získané skúsenosti a zabezpečili, že sa podobné zlyhanie už nezopakuje," poznamenal Rowe vo vyhlásení.



Vyšetrovanie USSS je jedným z mnohých, ktoré vedú napríklad aj americký Kongres alebo ministerstvo vnútornej bezpečnosti.