Vyšetrovateľ neodporučil stíhať Bidena za prechovávanie dokumentov

Washington 9. februára (TASR) - Súčasný americký prezident Joe Biden si úmyselne ponechal prísne tajné dokumenty aj po tom, čo skončilo jeho funkčné obdobie ako viceprezidenta v administratíve Baracka Obamu. Vyhlásil to vo štvrtok osobitný vyšetrovateľ Robert Hur, podľa ktorého by však nebolo opodstatnené začať vo veci trestné stíhanie. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Hur vyše roka vyšetroval, ako sa približne dve desiatky dokumentov ocitli v Bidenovom dome v meste Wilmington v americkom štáte Delaware a tiež jeho niekdajšej kancelárii vo Washingtone.



Dokumenty pochádzajú z obdobia, keď bol Biden viceprezidentom, a prinajmenšom niektoré z nich obsahujú aj označenie "prísne tajné", aké sa používa pre najvyšší stupeň utajenia. Medzi nimi sú aj citlivé informácie týkajúce sa Afganistanu vrátane vyslania ďalších vojakov.



Prezident aj viceprezident USA majú po odchode z funkcie povinnosť odovzdať všetky citlivé materiály Národnému archívu USA. Tajné dokumenty sa v Bidenovom dome a niekdajšej kancelárii našli v roku 2022. Minister spravodlivosti USA Merrick Garland následne v januári 2023 poveril Hura vyšetrovaním týchto nálezov.



"Počas vyšetrovania sa našli dôkazy, že prezident Biden po skončení svojho viceprezidentského mandátu, keď už bol súkromnou osobou, úmyselne zadržiaval a sprístupňoval utajované materiály," uviedol Hur, ktorý však neodporučil začať trestné stíhanie voči Bidenovi.



"Uvážili sme, že v prípadnom súdnom procese by pán Biden pred porotou zrejme vystupoval podobne ako počas nášho vypočúvania – ako sympatický, dobromyseľný starší muž so slabšou pamäťou," dodal vyšetrovateľ.



Právny poradca Bieleho domu Richard Sauber privítal závery osobitného vyšetrovateľa, výhrady však mal voči jeho "nepresným a nevhodným poznámkam" namiereným proti Bidenovi.



"Avšak to najdôležitejšie rozhodnutie osobitného vyšetrovateľa – že trestné stíhanie by nebolo opodstatnené – je pevne ukotvené vo faktoch a dôkazoch," dodal Sauber.



Denník The Washington Post už v utorok napísal, že správa Hura bude kritická voči Bidenovi a jeho spolupracovníkom pre ich zaobchádzanie s tajnými dokumentmi, no trestné stíhanie neodporučí.



Hur vo svojej správe skonštatoval, že hoci úradujúceho prezidenta nie je možné trestne stíhať, vyšetrovanie by k rovnakým záverom dospelo aj v prípade, keby bol Biden iba súkromnou osobou.



Tajné dokumenty u seba doma po odchode z funkcie neoprávnene držal aj bývalý prezident Donald Trump, voči tomu je však vedené trestné stíhanie za ohrozovanie národnej bezpečnosti. Súd s ním sa začne v máji.



The Washington Post poznamenáva, že v Bidenovom prípade išlo o menej než dve desiatky dokumentov, kým Trumpova kauza sa týka asi troch stovák dokumentov. Trump sa podľa denníka tiež snažil zavádzať vyšetrovateľov, kým Biden s nimi spolupracoval. Bidenovi spolupracovníci pre denník uviedli, že dokumenty sa ocitli v jeho dome a kancelárii neúmyselne, údajne ako výsledok "lajdáckej organizačnej práce".