Vyšetrovateľ: Trump sa uchýlil k zločinom, aby zvrátil voľby 2020

Washington 3. októbra (TASR) - Republikánsky prezidentský kandidát Donald Trump sa "uchýlil k zločinom" s cieľom zvrátiť výsledok prezidentských volieb v roku 2020, uviedol špeciálny vyšetrovateľ Jack Smith v súdnom dokumente zverejnenom v stredu. Bývalý prezident by podľa neho nemal mať nárok na imunitu pred trestným stíhaním. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.



Smith v 165-stranovom návrhu poskytol aj nové dôkazy o Trumpových snahách zvrátiť výsledky prezidentských volieb, v ktorých zvíťazil Joe Biden. Podľa stanice CNN ide o najúplnejší dôkaz v prípade zvrátenia volieb proti bývalému prezidentovi.



Americký Najvyšší súd v júli rozhodol, že Trump má ako bývalý prezident určitú imunitu voči trestnému stíhaniu za oficiálne činy spáchané počas výkonu funkcie, ale môže byť trestne stíhaný za neoficiálne činy.



V odtajenom dokumente Smith uviedol, že Trump by nemal uniknúť trestnému konaniu, pretože "vo svojej podstate bol plán obžalovaného snahou o súkromnú trestnú činnosť".



"Obžalovaný trvá na tom, že je imúnny voči stíhaniu za jeho trestný plán zvrátiť výsledok prezidentských volieb z roku 2020 a tvrdí, že išlo o úradné konanie," povedal Smith. Vyšetrovateľ však vyjadril nesúhlas s Trumpovým tvrdením o nevine, pretože hoci podľa neho Trump bol úradujúcim prezidentom počas sprisahania, z ktorého je obvinený, jeho plán bol v skutočnosti súkromný. Trump sa podľa jeho slov uchýlil k zločinom, aby zotrval vo funkcii prezidenta.



"Obžalovaný so spolupáchateľmi spustil sériu čoraz zúfalejších plánov na zvrátenie legitímnych výsledkov volieb v siedmich štátoch, v ktorých prehral," uviedol špeciálny vyšetrovateľ.



Trumpova snaha o zvrátenie výsledkov podľa Smitha zahŕňala klamanie štátnym predstaviteľom, spracovávanie falošných volebných hlasov a snahu prinútiť viceprezidenta Mikea Pencea, aby bránil Kongresu potvrdiť víťazstvo Bidena. Trump podľa Smitha zapojil súkromného právnika, ktorý bol ochotný ho falošne vyhlásiť za víťaza volieb a šíriť nepravdivé tvrdenia, že voľby boli podvodné.



Smith dodal, že keď všetky tieto snahy zlyhali, Trump v januári 2021 nariadil nahnevanému davu svojich priaznivcov, aby sa vydali do budovy Kapitolu.