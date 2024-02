Vyšetrovateľ ukončil preverovanie tajných dokumentov nájdených u Biden

Washington 8. februára (TASR) - Osobitný vyšetrovateľ Robert Hur ukončil preverovanie tajných dokumentov, ktoré sa našli v dome prezidenta Joea Bidena a jeho niekdajšej kancelárii. Popredným predstaviteľom justičných výborov oboch komôr amerického Kongresu to v stredu večer miestneho času oznámil minister spravodlivosti USA Merrick Garland, uvádza TASR na základe správy agentúry AP.



Garland informoval, že Hur predložil správu z vyšetrovania ministerstvu spravodlivosti USA už v pondelok. Povedal tiež, že je odhodlaný zverejniť z nej čo najviac po tom, ako Biely dom preverí jej obsah z hľadiska jeho citlivosti. Zatiaľ však neuviedol nijaké podrobnosti týkajúce sa záverov Hurovho vyšetrovania.



Hur vyše roka vyšetroval, ako sa približne dve desiatky dokumentov ocitli v Bidenovom dome v meste Wilmington v americkom štáte Delaware a tiež jeho niekdajšej kancelárii vo Washingtone. Dokumenty pochádzajú z obdobia, keď bol Biden viceprezidentom, a prinajmenšom niektoré z nich obsahujú aj označenie "prísne tajné", aké sa používa pre najvyšší stupeň utajenia.



Prezident aj viceprezident USA majú pritom po odchode z funkcie povinnosť odovzdať všetky citlivé materiály Národnému archívu USA. Tajné dokumenty sa Bidenovom dome a niekdajšej kancelárii našli v roku 2022. Minister Garland následne Hura poveril v januári 2023 vyšetrovaním týchto nálezov.



V rámci vyšetrovania bolo odvtedy vypočutých zhruba 100 bývalých či súčasných predstaviteľov americkej administratívy, vrátane ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena, bývalého šéfa kancelárie Bieleho domu Rona Klaina či aj samotného Bidena, ako aj jeho syna Huntera.



Denník The Washington Post už v utorok napísal, že správa Hura bude kritická voči Bidenovi a jeho spolupracovníkom pre ich zaobchádzanie s tajnými dokumentmi, no neodporučí ich obvinenie z trestného činu.



Aj bývalý prezident Donald Trump čelí obvineniam z nesprávneho nakladania s tajnými dokumentami. Jeho obžaloval z ohrozovania národnej bezpečnosti iný osobitný vyšetrovateľ, Jack Smith. Prísne tajné informácie z jadrovej a obrannej oblasti mal nezabezpečené vo svojom sídle Mar-a-Lago na Floride. Maril tiež snahu úradov získať ich naspäť, uvádza sa v žalobe. Súd na Floride sa začne v máji.



Washington Post však v tejto súvislosti uviedol, že medzi vyšetrovaniami Bidena a Trumpa je značný rozdiel. V Bidenovom prípade ide o menej ako 20 dokumentov, Trumpovo vyšetrovanie sa týka asi 300 dokumentov. Trump sa tiež snažil zavádzať vyšetrovateľov, kým Biden spolupracoval. V októbri sa tiež podrobil vypočúvaniu špeciálneho vyšetrovateľa Hura, dodal Washington Post. Bidenovi spolupracovníci pre denník uviedli, že dokumenty skončili v jeho dome a kancelárii neúmyselne kvôli "lajdáckej organizačnej práci".