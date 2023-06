Vyšetrovateľ vplyvu Číny na voľby v Kanade sa vzdáva svojej funkcie

Ottawa 10. júna (TASR) - Bývalý kanadský generálny guvernér David Johnston, ktorého premiér Justin Trudeau poveril preskúmaním podozrení z ovplyvňovania volieb v Kanade Čínou, oznámil v piatok svoje odstúpenie.



Pre demisiu sa rozhodol po tom, ako sa proti jeho vymenovaniu ohradila opozičná strana, informovala agentúra AFP.



Johnston nedávno zverejnil predbežnú správu, v ktorej dospel k záveru, že Peking sa snažil zasahovať do kanadských volieb v rokoch 2019 a 2021, pričom sa mu však nepodarilo zmeniť výsledok hlasovania.



V júli mal Johnston začať sériu vypočúvaní osôb z cieľových komunít čínskej diaspóry, ako aj odborníkov na národnú bezpečnosť a medzinárodné vzťahy. V októbri mal predložiť svoju záverečnú správu.



Opozičné strany ho však obvinili z prílišnej blízkosti k Trudeauovi a namiesto jeho zisťovania požadovali nezávislé verejné vyšetrovanie podozrení.



Johnston vo svojich predbežných zisteniach uviedol, že medzi bežné techniky zahraničného zasahovania do volieb patria kybernetické útoky, online kampane na ovplyvňovanie verejnej mienky, dezinformácie a "využívanie ľudských vzťahov".



Zistil tiež nedostatky v tom, ako sa spravodajské informácie zdieľajú v rámci vlády.



Výzvy na verejné vyšetrovanie však Johnston odmietol s odvolaním sa na "citlivosť spravodajských informácií", ktoré sú v hre. Premiér Trudeau túto jeho argumentáciu akceptoval.



Johnston v piatok dodal, že jeho demisia nadobudne účinnosť najneskôr do konca júna.



Trudeauova menšinová liberálna vláda čelila tlaku, aby vysvetlila, ako reagovala na tvrdenia médií, že Peking sa snažil ovplyvniť alebo zvrátiť demokratický proces v Kanade.



Médiá informovali, že Čína na ovplyvňovanie využívala dary na volebné kampane i čínskych agentov pracujúcich pre kanadských kandidátov alebo zákonodarcov v snahe ovplyvniť politiku.