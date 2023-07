Vyšetrovatelia explózií na plynovodoch našli stopy výbušnín na jachte

New York 12. júla (TASR) - Vyšetrovatelia výbuchov na plynovodoch Nord Stream 1 a 2 našli stopy výbušnín na podozrivej plachetnicovej jachte. Toto odhalenie sa uvádza v liste o aktuálnom stave vyšetrovania, zaslanom Bezpečnostnej rade OSN. Tlačová agentúra DPA v stredu v správe uviedla, že list mala možnosť vidieť.



"Vo vzorkách odobratých z plavidla počas vyšetrovania sa našli stopy podmorských výbušnín," píšu veľvyslanci pri OSN z Nemecka, Dánska a Švédska v spoločnom liste s pondelkovým dátumom (10. júla), ktorý zaslali Bezpečnostnej rade v New Yorku.



Takisto sa v ňom uvádza, že je podozrenie, že plachetnicovú jachtu použili pri preprave výbušnín, ktoré pri sabotážnej akcii poškodili spomínané plynovody. Títo traja predstavitelia najvplyvnejšiemu orgánu OSN zdôraznili, že vyšetrovanie stále prebieha.



"V tomto bode nie je možné spoľahlivo určiť totožnosť páchateľov ani ich motívy, predovšetkým pokiaľ ide o otázku, či incident riadil štát alebo štátny aktér," píše sa v liste.



Explózie sa odohrali vo švédskej a v dánskej ekonomickej zóne – zaznamenali ich konkrétne blízko dánskeho ostrova Bornholm v Baltskom mori 26. septembra 2022. Krátko nato sa na troch zo štyroch podmorských potrubiach plynovodov objavili štyri úniky plynu.



Nord Stream 1 a Nord Stream 2 vedú z Ruska do Nemecka po morskom dne ako dvojitá línia dlhá približne 1200 kilometrov. Nord Stream 1 dovážal do Európy od roku 2011 značný podiel zemného plynu.



V čase útoku sa cez tieto plynovody už plyn do Európy nedodával, pretože medzi Európskou úniou a Ruskom nastala energetická patová situácia ako následok invázie Ruska na Ukrajinu.



Plyn z Ruska do Európy cez Nord Stream 1 prestal prúdiť vlani v auguste. V potrubí sa však aj po zastavení naďalej nachádzal plyn, ktorý po výbuchu unikol do mora.



Vyšetrovatelia v Nemecku sa údajne zameriavajú na prenajatú plachetnicovú jachtu. Podľa správ nemeckých médií jachta vyplávala zo severovýchodného nemeckého prístavného mesta Rostock a údajne si ju prenajala spoločnosť so sídlom v Poľsku, ktorá evidentne patrila dvom Ukrajincom.