Vyšetrovatelia hľadajú miesto vzniku požiaru v Českom Švajčiarsku

Praha 2. augusta (TASR) - Prioritou vyšetrovateľov v Národnom parku České Švajčiarsko je nájsť takzvané kriminalistické ohnisko, teda miesto vzniku požiaru. Kľúčové pri tom budú svedectvá ľudí, uviedol hasičský vyšetrovateľ Martin Kavka. TASR o tom informuje na základe správy servera Novinky.cz.



Polícia a hasiči vyšetrujú vznik požiaru ako podozrenie z trestného činu všeobecného ohrozenia z nedbalosti. Zatiaľ im prácu komplikuje terén a na niektoré miesta sa stále nemôžu dostať. "Ako bude dochádzať k likvidácii požiaru, tak aj my budeme môcť postupovať tam, kde aktuálne predpokladáme, že mohlo dôjsť k jeho vzniku," objasnil hovorca polície v Úsťanskom kraji Daniel Vítek.



Cieľom vyšetrovateľov bude podľa vyšetrovateľa Kavku nájsť kriminalistické ohnisko. "To je miesto, kde požiar vznikol. Tam sa hľadajú stopy na základe ich vyhodnotenia. Vylúčia sa technické chyby alebo prírodné príčiny," vysvetlil Kavka.



Kriminalisti chcú pri vyšetrovaní využiť aj kamerové záznamy a zábery z fotopascí. Pomáhať im majú špeciálne vycvičené psy, ktoré dokážu vystopovať použitie horľavej kvapaliny. Odhalenie páchateľa sa im aj napriek úsiliu nemusí podariť.



"Keď niekto úmyselne založí požiar, urobí si oheň v lese a potom odíde, je takmer nemožné na to prísť," vysvetlil problém vyšetrovateľ Kavka. V prípade požiaru v Českom Švajčiarsku sa obracajú na turistov, ktorí sa pred vypuknutím požiaru v lokalite pohybovali.



"Na základe výpovedí svedkov, odberov vzoriek a ďalších poznatkov sme schopní určiť, či požiar spôsobil človek," spresnil hasičský vyšetrovateľ a dodal, že približne 90 percent požiarov v prírode spôsobí človek. "Tam je potom dôležité určiť príčinu vzniku. Či išlo o úmysel alebo nie," uzavrel Kavka.