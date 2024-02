Vyšetrovatelia našli osem ukrajinských detí deportovaných do Ruska

Amsterdam 9. februára (TASR) - Medzinárodný vyšetrovací tím lokalizoval miesto pobytu ôsmich ukrajinských detí, ktoré boli pravdepodobne nezákonne deportované do Ruska. V piatok o tom informovala holandská polícia. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



"Dúfame, že deti sa čoskoro vrátia domov," uviedol Vincent Cillessen z Medzinárodného kriminálneho tímu holandskej polície s tým, že informácie o pobyte detí odovzdali ukrajinským orgánom.



Miesto pobytu detí sa vyšetrovateľom podarilo zistiť pomocou rôznych on-line nástrojov i technológie na rozpoznanie tváre.



Vyšetrovanie malo centrom v sídle Európskeho policajného úradu (Europol) v holandskom meste Haag. Zúčastnilo sa na ňom 60 vyšetrovateľov z 23 krajín vrátane Británie, Austrálie a Spojených štátov.



Ukrajina uvádza, že od začiatku ruskej vojenskej ofenzívy na jej územie vo februári 2022 bolo násilne presunutých do Ruska 20.000 ukrajinských detí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to označil za genocídu.



Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu vydal vlani v marci zatykače na ruskú ombudsmanku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú a na prezidenta Vladimira Putina. Oboch viní z nezákonných deportácií detí a ďalších osôb z Ukrajiny. Rusko obvinenia popiera; podľa neho deti boli v záujme ich vlastnej bezpečnosti odvezené z oblastí pri frontovej línii.