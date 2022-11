Vyšetrovatelia našli pri plynovodoch Nord Stream stopy výbušnín

Štokholm 18. novembra (TASR) - Švédski vyšetrovatelia našli na mieste, kde bolo poškodené potrubie plynovodov Nord Stream, stopy výbušnín, čo potvrdzuje, že išlo a sabotáž. Oznámila to v piatok švédska prokuratúra. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a AFP.



"Vykonaná analýza ukazuje stopy výbušnín na niekoľkých objektoch, ktoré sme našli... Vyšetrovanie je veľmi komplexné a ucelené. Prebiehajúce vyšetrovanie určí, či je možné identifikovať nejakých podozrivých," uviedol prokurátor Mats Ljungqvist, ktorý vedie predbežné vyšetrovanie. Ďalšie detaily odmietol poskytnúť.



Švédske a dánske úrady v súčasnosti prešetrujú vznik štyroch dier na plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2, ktoré vedú popod Baltské more z Ruska do Nemecka. Ich poškodenie sa stalo na istý čas stredobodom vojenského konfliktu na Ukrajine.



Dánsko v októbri taktiež uviedlo, že predbežné vyšetrovanie nezačuje, že poškodenie bolo spôsobené výbuchmi. Jedna ani druhá krajina však neuviedli, kto môže byť za výbuchy zodpovedný.



Z plynovodov Nord Stream 1 a 2 v Baltskom mori začal 26. septembra na štyroch miestach unikať zemný plyn. Následne došlo k výraznému úniku metánu do ovzdušia.