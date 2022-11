Vyšetrovatelia OSN: Mučení boli vo vojne ukrajinskí i ruskí zajatci

Ženeva 15. novembra (TASR) - Väzni zadržiavaní oboma stranami vojny Ruska proti Ukrajine boli vystavení mučeniu vrátane bitiek, elektrických šokov a ponižujúceho zaobchádzania, keď museli byť vyzlečení donaha. V utorok o tom informovali vyšetrovatelia OSN, ktorých citovala tlačová agentúra AFP.



Podľa medzinárodného práva "je mučenie a zlé zaobchádzanie úplne zakázané, dokonca – vlastne predovšetkým – aj v čase ozbrojeného konfliktu," uviedla novinárom šéfka misie OSN monitorujúcej humanitárnu situáciu na Ukrajine Matilda Bognerová.



Vyjadrila ľútosť, že ani jedna strana vojny na Ukrajine nedodržiava úplne túto zásadu, hoci zlé zaobchádzanie ruských ozbrojených síl s ukrajinskými zajatcami je "systematickejšie".



Bognerová cez videolink z Kyjeva povedala, že tím vyšetrovateľov, ktorý je na Ukrajine od roku 2014, sa v posledných mesiacoch rozprával so 159 zajatcami – až na 20 všetko mužmi – zadržiavanými Ruskom a so 175 zajatcami – všetko mužmi – zadržiavanými Ukrajinou.



Kým Ukrajina umožnila prístup k zadržiavaným väzňom, Rusko to nepovolilo a ukrajinských zajatcov bolo možné vypočuť až po ich prepustení, dodala Bognerová.



Mučenie a zlé zaobchádzanie hlásila "drvivá väčšina" ukrajinských väzňov zadržiavaných Ruskom, uviedla Bognerová. Vyšetrovatelia zistili, že niektorých zbili okamžite po zadržaní a ukradli im osobné veci, mnohých však odviezli preč v preplnených nákladných autách alebo autobusoch, pričom viac než deň nemali vodu ani možnosť použiť toalety.



"Ruky mali zviazané a oči zakryté páskou tak tesne, že im ostali na zápästiach a tvárach rany," opísala zistenia Bognerová.



Pri príchode na niektoré zadržiavacie miesta potom museli zajatci podstúpiť tzv. "prijímacie procedúry", napríklad zdĺhavé bitky, vyhrážky, útoky psov, vyzlečenie donaha a namáhavé polohy tela.



Väčšina ľudí uviedla, že keď už boli v zadržiavacom zariadení, mučili ich.



Mučenie a zlé zaobchádzanie neboli využívané len na vynútenie vojenských informácií od zajatcov, ale ako vypočúvaní povedali, denne ich takto zastrašovali a ponižovali.



Vyšetrovatelia si od zajatcov vypočuli, že ich bili obuškami aj drevenými kladivami, kopali do nich a dávali im elektrické šoky tasermi a vojenským poľným telefónom.



Bognerová citovala jedného muža, ktorého zadržiavali v trestaneckej kolónii neďaleko východoukrajinského mesta Olenivka. Muž vyšetrovateľom povedal, že členovia ozbrojených skupín spriaznených s Ruskom "pripojili drôty k mojim genitáliám a nosu a spôsobili mi elektrický šok".



Ďalší muži opísali, že ich pobodali, postrelili omračujúcou zbraňou, vyhrážali sa popravami, zavesili za ruky a nohy a pálili cigaretami.



"Zdokumentovali sme aj rôzne formy sexuálneho násilia, ako ťahanie muža na lane pripevnenom okolo genitálií alebo vynútenú nahotu spojenú s vyhrážkou znásilnenia," informovala Bognerová.



Vyšetrovatelia OSN nehlásili podobné sexuálne násilie proti Rusom zadržiavaným Ukrajincami, ale aj mnohí Rusi "opisovali úbohé a často ponižujúce podmienky počas prevozu do táborov a internačných stredísk". Bognerová uviedla: "Často ich nahých natlačili do nákladných áut či minivanov, s rukami zviazanými za chrbtom."



Vyšetrovatelia si od ruských zajatcov vypočuli "hodnoverné obvinenia z narýchlo vykonaných popráv osôb vyradených z boja", dodala Bognerová.



Takisto sa dozvedeli o "niekoľkých prípadoch mučenia a zlého zaobchádzania, údajne zo strany príslušníkov ukrajinských ozbrojených síl", uviedla Bognerová. Zajatci opísali facky a kopance do tváre aj tela po tom, čo sa vzdali. Podľa Bognerovej dostali aj elektrické šoky vojenským telefónom.



Bognerová zdôraznila, že je nutné postaviť páchateľov pred spravodlivosť, a vyzdvihla, že sama Ukrajina spustila množstvo vyšetrovaní členov svojich ozbrojených síl, obvinených z mučenia zajatcov.